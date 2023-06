Účastí na ekologické výzvě se děti učí zdolávat životní překážky, míní expert

V dubnu a květnu běžela Kampaň obyčejného hrdinství. Každý podle vás přispěl společnosti dle svých možností. Čeho se vám podařilo dosáhnout?

Kampaň má víc aspektů, obsahuje asi pětatřicet výzev. Lidé se zapojili různě, ale když jsme dali dohromady souhrn, tak jeden z dílčích úspěchů je, že jsme ušetřili skoro sto tun emisí. Například omezením masa v jídelníčku, více cestami ekologickou dopravou nebo vyměňováním oblečení místo nákupu nového.

Těch sto tun emisí je množství, které by vypustilo jedno auto při dvanácti cestách kolem Země. Taky jsme ušetřili asi 1900 plných van vody jenom tím, že jsme se sprchovali kratší dobu. Pokud to budeme dělat celý rok, ušetří na tom lidé asi osm stovek. Účastníci kampaně ale dělali i dlouhodobá opatření.

Jaká například?

Nainstalovali si na umyvadla perlátory nebo WC stopy. Ročně tím ušetří asi třináct plaveckých bazénů plných vody. Hlavně tyto vychytávky stojí pár korun. Když budu konkrétní, tak okolo padesáti až tří stovek, ale peníze se vám z toho vrátí v úspoře během pár měsíců.

Zmínil jste šetření přírody, protože účastníci kampaně jedli méně masa. Tím se ale přece množství oxidu uhličitého v ovzduší nesníží, firmy maso tak jako tak do obchodů dovezou. Jen ho odebere jiný zákazník...

Jde o to, co můžeme udělat jako jednotlivci. Nemáme za cíl měnit řetězce, firmy nebo vládu. To by do kampaně musely jít miliony lidí, ne jako teď téměř deset tisíc. Pak by to pravděpodobně ovlivnilo i obchodní řetězce, neměly by potřebu tolik masa dovážet.

My tu ambici nemáme, protože je to jenom hra a jde spíš o individuální aspekt. Já nějakým způsobem snižuji svoji uhlíkovou stopu, zvyšuji udržitelnost domácnosti, ale samozřejmě, když to řekneme natvrdo, tak ta kampaň je miniaturní kapka v moři.

Ale to neznamená, že to nemůže být šance bojovat proti klimatickým změnám na osobní úrovni a čím víc se o tom bude mluvit, i třeba díky médiím, tím větší tlak můžeme vytvářet na města, státy, firmy, aby přemýšlely nad změnami.

Snahou je tedy zaktivovat lidi k zamýšlení se nad šetřením přírody a celkově ekologičtějším způsobem života, kterému by si navykaly i děti?

Ano, máme dokonce i prokázáno, že mnoho dětí a dospělých pokračuje v daném chování i po kampani. U dětí má výzva ještě jeden zajímavý rozsah, že kromě plnění výzev jsou i organizátory akce.

Iniciují kampaň ve svém okolí, zapojují do ní své rodiče a ostatní spolužáky. Děti se na kampani učí občanské angažovanosti, a tomu, že samy mohou něco změnit. Získají kompetence, které si přenášejí dál do životů. Mnohem víc pak věří v úspěch svých činů, že když se rozhodnou něco udělat, tak to dokážou.

Výrobník perlivé vody Sodastream ve speciálním provedení pro charitativní aukci ve prospěch vzdělávacího centra TEREZA.

Vydražili jste nyní přístroj společnosti Sodastream ve speciálním designu. Výtěžek z aukce má jít na bádání dětí nad budoucností Země. Kde vznikl samotný impulz a co přesně je účelem akce?

S firmou jsme se shodli, že máme společné myšlenky a uvažování o naší planetě. Ale i o odpadovém hospodářství, protože se díky firmě Sodastream eliminuje produkce PET lahví a podobně.

Výtěžkem podpoříme další ročník výzvy Obyčejného hrdinství, chceme totiž dát větší důraz na to, jak konkrétně se mohou lidé chovat šetrněji u sebe doma. Aby chápali, že to má i pozitivní efekt v úspoře peněz, což je nyní pro lidi klíčové téma.