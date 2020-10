Na kole za adrenalinem, výhledy nebo poznáním Zlínského kraje

Užijí si v nich všechny typy cyklistů – rodiny s dětmi, milovníci přírody anebo adrenalinoví nadšenci, kteří ocení terénní překážky.

„Hlavním tahákem z hlediska počtu horských cyklistů a přibývajícího počtu elektrokol jsou hřebeny hor v kraji – Chřiby, Hostýnské vrchy, Javorníky, Beskydy. Zároveň je v regionu i mnoho menších cykloareálů, které stojí za návštěvu,“ popsal zakladatel Bike resortu Valašsko Roman Kalabus.

MF DNES vybrala osm méně známých lokalit po celém regionu, na něž se dá vyrazit na kole.



1. Cyklopark Mysločovice

Ve Zlíně a okolí není lepší možnost, jak okusit jízdu po terénních stezkách. Cyklopark Mysločovice je prvním oficiálním okruhem pro příznivce horských kol v této části země. Může sloužit jako samostatný cíl, nebo příjemné rozptýlení při cyklovýletu. Z krajského města je to sem kousek a poměrně pohodlně se do cykloparku dostane i rodina s dětmi, například přes Sazovice či Hostišovou.

Samotný park je skrytý v hustém porostu, splývá s terénem a byla by škoda jej přehlédnout. Dostupný je z asfaltové cyklostezky za altánkem pod hřbitovem. Od letoška je zpracovaný jako kompletní okruh, takže začíná a končí na stejném místě.

Lidé tu projedou klikatými stezkami přes terénní vlny a klopené zatáčky. „Atraktivní jsou místa, která vedou po dřevěných mostcích přes koryta a propadliny. Klesání parkem nabízí například 60 metrů dlouhou dřevěnou lávku, prudší úseky, skoky,“ řekl autor cykloparku Václav Utinek, jenž strávil jeho budováním řadu let. Za odměnu žádá jediné – slušné chování uživatelů a šetrnost k přírodě.

2. Spletité cestičky ve Vlčnově

Ve slovácké obci Vlčnov se ukrývá nenápadná lokalita nazvaná Trail u Jericha. Hustě porostlý kopec v dolní části obce je prošpikovaný klikatými cestičkami a ozdobený skoky a umělými překážkami. Nástupní místo je u hlavní silnice vedoucí přes Vlčnov na Veletiny.

Traily, tedy pro cyklistiku určené úzké cestičky v terénu, jsou navrženy tak, aby uspokojily každého. Trasy s těžší obtížností osloví náročnější jezdce, obávat se ovšem nemusejí ani ti, kteří se s přírodními trasami teprve seznamují. Jednoduchá varianta je určena pro každého, začátečníky naučí práci s kolem v boulích a klopenkách, ukáže jim přejezd dřevěných lávek, zároveň je ale nevystraší prudkým klesáním. Traily obsahují i umělé překážky, jež se ale dají objet.

3. Stoupák za výhledy na Chladnou

Dá to trochu zabrat, ale odměnou jsou nádherné výhledy do krajiny mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Vrchol Chladná leží na cyklotrase vprostřed Hostýnsko-vsetínské hornatiny. Dojet sem jde z Kateřinic, Lázů či Mikulůvky. Adam Hloch, zakladatel projektu Vrchařská koruna Valašska, však doporučuje náročnější výlet z Jablůnky přes Pržno. Na šesti kilometrech činí převýšení 340 metrů.

„Po nejprve pozvolném, ale posléze prudkém asfaltovém stoupání míříme na Prženské paseky. Po dvou a půl kilometrech máme to nejhorší za sebou,“ uvedl Hloch.

Cesta dál vede kolem rozhledny U Holáňů a Krčmy na Prženském vrchu. Odtud pak po žluté turistické značce terénem až na vrchol Chladná. Pak už stačí popojet na blízkou louku a kochat se.

4. Vzhůru do „rámu obrazu“

Tento výlet poutá jízdou jedinečnou krajinou jižního Valašska, směřuje však ke speciálnímu cíli – pozorovatelně Durch. Jde o nevšední objekt navržený architektem Zdeňkem Fránkem a připomínající rám obrazu nebo okno do okolní krajiny.

„Společně s pozorovatelnou byla v místě opravena i studánka a obrázek svatého Františka, patrona zvířat a ochrany přírody,“ vysvětlil Hloch, který doporučuje jako výchozí bod vyjížďky obec Poteč.

Z hlavní silnice na Valašské Klobouky stačí odbočit na cyklotrasu číslo 5059 a po ní vyjet osm kilometrů až k turistickému přístřešku na křižovatce s červenou turistickou trasou. Odtud je potřeba zabočit vlevo a přes vrch Požár se dostat na Královec. Po dalším kilometru jízdy po rovince upoutá zrak nevšední objekt pozorovatelny.

5. Hřebenovka po Vsetínských Beskydech

Celodenní výlet po klidnější trase s množstvím nádherných výhledů i návštěvami turistických atrakcí. To nabízí okruh spojující Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Navržená trasa vede po vedlejším hřebeni Vsetínských Beskyd.

Začít lze například na vlakovém nádraží ve Valašském Meziříčí. Odtud je nutné přejet ulicí Palackého do místní části Podlesí a vystoupat kolem penzionu Na kraji lesa na kopec Vrchhůra, pod nímž leží Malá Lhota a Velká Lhota. „To jsme již na hřebeni a vaší pozornosti zcela jistě neunikne vyhlídkové místo u legendárního javoru,“ řekl Zdeněk Urbanovský z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

To je také nejvyšší bod trasy, dále se převážně klesá. Následuje cesta kolem samoty Javoří a Videčské paseky. Po mírném stoupání obcí Vidče cyklisty čeká 2,5 kilometru dlouhý sjezd do Rožnova. Tam lze navštívit řadu míst, od skanzenu po pivní lázně, a cestu zpět do Meziříčí absolvovat po cyklostezce Bečva přes Zubří, Zašovou a Hrachovec. Celkové délka trasy činí 38 kilometrů.

„Jedna trasa je sice trochu kopcovitá, ale dá se zvládnout i s většími dětmi,“ dodal Urbanovský.

6. Za zázračným pramenem ke kapličce

Pokud si naplánujete výlet přes obec Vysoké Pole, kousek od Vizovic, určitě stojí za to udělat si malou odbočku. Stačí urazit jen něco přes kilometr a objevíte místo, které jako by někdo vystřihl z pohádky. Je jím okolí vodní kapličky na konci křížové cesty nad obcí.

Cesta je jednoduchá, vede ze středu obce po žluté značce. Lemuje ji čtrnáct dřevěných křížů a končí před kaplí Panny Marie Vysocké, jež se skrývá pod korunami rozložitých lip. Odtud vede zhruba třistametrový chodníček mezi záhony léčivých bylin. U vodní kapličky se nachází pomník s vytesanou podobiznou Panny Marie s Jezulátkem. U něj se lze občerstvit vodou z místního pramene.

7. Naděnka láká i filmaře

Velké Karlovice mnozí považují za cyklistický ráj. Bývají také častým cílem výletů po cyklostezce Bečva vedoucí ze Vsetína. Ne všichni lidé ale vědí, že si ho mohou zpříjemnit také návštěvou kapličky Naděnka. Lokalita rozkládající se pod vrcholem Kyčera je natolik malebná, že upoutala i filmaře.

„Na místě se natáčela řada záběrů televizního seriálu Doktor Martin,“ poukázal Hloch.

Kdo se sem chce vydat, musí počítat se zhruba desetikilometrovým výletem z Velkých Karlovic. Trasa vede z údolí Poďtaté, kde po kilometru zahýbá do údolí Tísňavy. „Stoupáme po krásné asfaltové cestě až do sedla Příschlop. Když jej docílíme, máme v nohou zhruba sedm kilometrů a také téměř veškeré nastoupané metry,“ poznamenal Hloch. Následují tři kilometry rovinaté či klesavé stezky až do cíle.

8. Podél Moravy za stromem šampionem

Ideální trasou pro rodiče, kteří chtějí provětrat své děti, je úsek podél Moravy mezi Otrokovicemi a Kroměříží. V tomto případě nejde o neznámou cestu, přesto tento úsek cyklostezky podél Baťova kanálu překvapí svou atraktivitou a jednoduchostí. Je přitom lhostejno, zda vyrazíte z Kroměříže, či Otrokovic. Rovinatá trasa příjemně ubíhá podél pomalu tekoucí řeky.

Z obou měst zhruba po deseti kilometrech narazíte na Kvasice. Tady by měla následovat povinná zastávka. Děti se totiž zabaví na zdejší pumptrackové dráze poblíž areálu fotbalového hřiště. Za prohlídku stojí rovněž nedaleký zámecký park. Tomu vévodí mohutný ořešák, přes 230 let starý strom, který před třemi lety zvítězil v anketě Strom roku.