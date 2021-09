Na co zírá mašinfíra: Velký okruh Šluknovskem po zapomenutých tratích

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa železničních tratí na Šluknovsku

Historie železnice na Šluknovsku je spjata se dvěma společnostmi, Českou severní dráhou (k. k. privilegierte Böhmische Nordbahn-Gesellschaft, BNB) a Severočeskou průmyslovou dráhou (Nordböhmische Industriebahn).

Jako první přivedla dráhu na sever Česká severní dráha, a to v roce 1869 tratí z České Lípy do Rumburka (projeli jsme ji zde). V roce 1873 prodloužila koleje až do Šluknova. O 13 let později se BNB sloučila s Turnovsko-kralupsko-pražskou dráhou (TKPE) a začala s výstavbou dalších, spíše lokálních tratí.

Jako první se rozhodla prodloužit dráhu ze Šluknova do Mikulášovic, kam vlaky poprvé dojely v prosinci 1884. Později byla trať prodloužena až k saské hranici do Dolní Poustevny.

S vedením trati České severní dráhy ovšem byli nespokojeni obyvatelé obcí, které ležely na jih od ní, především Brtníky, Staré Křečany a Zahrady. K nespokojeným patřily paradoxně i Mikulášovice, přestože nádraží BNB stálo na jejich katastru.

V těchto obcích totiž v té době žilo téměř 20 tisíc obyvatel a v každé z nich byl větší průmyslový podnik, který potřeboval dovážet suroviny a vyvážet svoje výrobky. V roce 1894 proto vzniklo Konsorcium obcí, které chtělo prosadit stavbu místní dráhy z Mikulášovic přes Brtníky, Panský do Rumburka a odbočku z Panského přes Zahrady do Krásné Lípy.

Nemožné se podařilo, v roce 1897 získalo Konsorcium koncesi a v roce 1902 byla trať uvedena do provozu. Konsorcium se změnilo na akciovou společnost Severočeská průmyslová dráha.

Zajímavé bylo napojení BNB a nové dráhy ve stanici Mikulášovice dolní nádraží. Společnosti se nedohodly na používání jedné budovy, a tak si Severočeská průmyslová dráha postavila vlastní budovu na druhé straně kolejí, zhruba o 100 metrů blíže k Rumburku.

Stanice Mikulášovice dolní nádraží prošla sice velkou proměnou, základní historická dispozice je ale stále stejná

Obě společnosti byly postupně zestátněny, BNB už v roce 1908, Severočeská průmyslová dráha v roce 1925. S odsunem německých usedlíků po druhé světové válce doprava na obou tratích zeslábla na minimum. Severnější trať přes Šluknov nakonec nabrala navrch, trať přes Panský stále živoří, v současné době po ní jezdí hlavně víkendové a prázdninové vlaky.

Na jaře 2021 proběhla velká rekonstrukce šluknovských tratí, spojená s výměnou ocelových částí vilémovského viaduktu mezi Mikulášovicemi a Dolní Poustevnou. Těsně před tím se uskutečnila seznávací jízda pro strojvedoucí nákladních vlaků, kteří jeli motorákem Kladenské dopravní a strojní. A právě během této jízdy jsme natočili záběry tohoto neobvyklého okruhu.



Jízdu po tratích Šluknovska si můžete vychutnat i během 5 minut:



Tratě na severu

Naší cestu začneme ve stanici Krásná Lípa. Tou už jsme jednou projížděli, v díle o trati Rumburk – Česká Lípa (najdete zde). Ale zatímco se tato trať stáčí doprava, my se vydáváme vlevo.

Stanici Krásná Lípa můžeme použít jako výchozí bod túry po Českém Švýcarsku. Přímo na náměstí najdeme Dům Českého Švýcarska, kde o tomto podmanivém kraji získáme všechny možné informace.

Váš ideální celodenní výlet může vést přes zříceninu hradu Krásný Buk, Kyjovský hrádek, koupání v Kyjovské přehradě a zpátky do Krásné Lípy. Okruh po žluté a červené značce od nádraží k nádraží měří slabých 14 kilometrů.



Stanice Krásná Lípa v průběhu času

Ze zastávky Zahrady u Rumburka můžete vystoupat k rozhledně na nedaleké Vlčí hoře. Od nádraží to jsou jen dva kilometry po naučné stezce, nebo můžete zkusit o málo delší trasu po žluté turistické značce. Nezapomeňte se zastavit u Köglerovy geologické mapy, plastického reliéfu zdejšího kraje, který z autentických hornin sestavil Rudolf Kögler ve 30. letech 20. století.

Pokračujeme do zastávky Panský, zprava se připojuje trať od Rumburka. Dnes zapadlé nádraží bylo v době výstavby Severočeské průmyslové dráhy jedinou stanicí, kde mohly parní lokomotivy dobírat vodu.

Z Panského pokračujeme úvratí směrem k Rumburku. Projíždíme zastávkou Staré Křečany, jejíž sláva už také pohasla. Odsud i z dalších zastávky Dolní Křečany můžeme za pár minut dojít k rozhledně Dymník nad Rumburkem. Po chvíli se opět připojujeme k dráze od Jedlové. Je zajímavé, že dodnes koleje České severní a Severočeské průmyslové dráhy pokračují souběžně, ale nejsou propojené výhybkami. Přejet se dá až ve stanici Rumburk.

Historickému městu těsně u německých hranic se pro jeho honosnost v minulosti říkalo Malá Paříž. Navštívit můžete třeba loretánskou kapli s ambitem – jde o nejseverněji postavenou loretu na světě. Prohlédnout si také můžete tamní muzeum, kde se dozvíte mnohé zajímavosti o přírodě i historii zdejšího regionu.

Pokračujeme další úvratí, odbočujeme vpravo a po někdejší trati BNB se vydáváme do Šluknova. Projedeme zastávku Valdek a mineme i někdejší zastávku Šluknov údolí. Pokud by ještě fungovala, mohli byste se vypravit do nejoblíbenějšího výletního místa celého Šluknovska, do Karlova údolí. Slunečné a vzdušné lázně vyhledávali od konce 19. století lidé z okolí i hosté ze zahraničí.

Po druhé světové válce začal areál upadat a nakonec skončil opuštěný a rozkradený. Teprve v posledních letech se blýská na lepší časy a nový majitel se snaží lázeňský hotel, ale i park umělými jezírky, altánky a promenádami opravit.

Motorák Kladenské dopravní a strojní přijíždí do Šluknova, nejsevernějšího města v Česku. Čeká tam na vás krásně opravený zámek, přezdívaný Perla saské renesance s prohlídkovým okruhem, který je věnován poslednímu majiteli šluknovského panství Ervínu Leopoldu Nostitz-Rieneckovi. Během prohlídky tak procházíte jeho soukromým apartmánem – pracovnou, šatnou, ložnicí, dětským pokojem a jídelnou. Zároveň navštívíte i jeho oficiální kancelář.



Šluknovský zámek.

Zajít si také můžete do nedalekého arboreta Kunratice, které najdete ve Světovém seznamu botanických zahrad a arboret. Má rozlohu přes čtyři hektary. Po červené turistické značce to je z náměstí jen pět a půl kilometru. Pozor, k prohlídce se musíte objednat alespoň 14 dní dopředu v tamní lesnické škole.

Pokud byste ze Šluknova vyrazili na opačnou stranu, na sever, dojdete až k nejsevernějšímu bodu Česka – k bývalé obci Fukov. Ze Šluknovské výběžku totiž vystupuje ještě jeden výběžek, je dlouhý jen dva a půl kilometru a široký jen pár set metrů. Nejzajímavější je, že severní hranici tam tvoří řeka Spréva, ta stejná, která protéká i Berlínem.

Za Šluknovem mineme odbočku vlečky do lomu Císařský na Partyzánském vrchu. Kousek za ní je zastávka Velký Šenov. Z ní je to nejblíž jednak k rozhledně prince Fridrich August (Prinz-Friedrich-August-Turm), která leží v Německu hned za hranicemi (pět kilometrů po neznačených cestách), nebo k ruině barokního zámku Lipová. Ten patří mezi nejohroženější památky v Česku. Skupina dobrovolníků se ho snaží zachránit, zatím se jim podařilo vyčistit zámecký park a zrevitalizovat zámecký rybník.

Ostatně obec Lipová se stala v roce 2019 vesnicí roku. Kromě zámku si můžete prohlédnout také unikátní podstávkový dům z roku 1727, kde sídlí místní infocentrum.

Přes Velký Šenov (s krásným lesním koupalištěm) a zastávku Lipová u Šluknova se dostáváme do stanice Mikulášovice dolní nádraží. Můžete si prohlédnout jeho zajímavou dispozici s oběma staničními budovami a výtopnou, zajít můžete také k nedalekému Vilémovskému viaduktu. Ten nedávno prošel celkovou rekonstrukcí. Po cestě k němu se zastavte u léčivého pramene.



Trať vedoucí z Mikulášovic dolního nádraží do Panského. Vpravo původní výpravní budova Severočeské průmyslové dráhy

Úvrať, dnes už třetí

A je tady další úvrať, tentokrát zpátky na trať Severočeské průmyslové dráhy. Projíždíme podél Mikulášovic, města s největším počtem železničních zastávek v přepočtu na obyvatele. Celkem tady najdeme tři, Dolní nádraží, zastávku Střed a Horní nádraží.



I v Mikulášovicích stojí za to vystoupit. Věděli jste, že právě tady vznikl a stále se zde vyrábí slavný nůž Rybička? Však taky přímo na náměstí, v budově infocentra, můžete navštívit Muzeum nožířských tradic.

Pokud si uděláte výšlap do okolních kopců, dojdete po tři a půl kilometrech ke kamenné rozhledně Tanečnice. Z Dolního nádraží jděte po modré značce, ze zastávky Střed chvilku po cyklotrase a pak taky po modré.

Další zastávkou jsou Brtníky. I odsud se můžete vydat do skal Českého Švýcarska. Nedaleko od nádraží můžete nalézt třeba Soví jeskyni, známou ze stejnojmenné dobrodružné knihy Miloše Zapletala. V zimě tady zase narazíte na desítky malých i větších ledopádů. Dejte si ovšem pozor, v celém národním parku, tedy i v této lokalitě, hrozí pád suchých stromů. Některé cesty jdou dokonce dočasně uzavřené.

Blíží se konec naší cesty, z druhé strany přijíždíme do zastávky Panský. Okruh je uzavřen, tady jsme před pár desítkami minut absolvovali s 810kou Kladenské dopravní a strojní první dnešní úvrať.

Šluknovsko je na první pohled zapomenutý kraj. Ale jen na první pohled. Dnešní okružní jízda po tamních tratích nám ukázala, že nejsevernější část Česka má velký turistický potenciál. Kdybyste si měli projít všechny cíle, které jsme vypsali v tomto článku, jeden víkend vám na to stačit nebude.