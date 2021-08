Na co zírá mašinfíra: Letním Slováckem do lázní Luhačovice

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa trati mezi Újezdcem u Luhačovic a Luhačovicemi

Lázně Luhačovice se od svého vzniku potýkaly s s dopravou lázeňských hostů. Od roku 1888, kdy byla zprovozněna Vlárská dráha mezi Uherským Brodem a Trenčianskou Teplou, byli dováženi koňskými povozy ze stanice Újezdec u Luhačovic. Jenže to se ředitelství lázní nezdálo dost reprezentativní.



Ředitel MUDr. František Veselý se proto obrátil na našeho starého známého, doktora Cyrila Seiferta z Napajedel, který na Moravě postavil řadu lokálních tratí (Kuřim – Veverská Bítýška, Černovice – Líšeň, Frýdlant nad Ostravicí – Bílá). Nakonec byla založena akciová společnost Místní dráha Újezdec u Luhačovic – Luhačovice, vznikl projekt a začalo se s výkupy pozemků.

Právě s pozemky byla největší potíž, sedláci ze Slovácka novince nedůvěřovali a odmítali se se svými poli rozloučit. Nakonec v říjnu 1905 se na necelých deseti kilometrech tratě rozjely první vlaky. Od té doby mají lázeňští hosté klid, k léčivým pramenům se dostanou pohodlně, některé vlaky tam dodnes jezdí až z Prahy. Osobní vlaky vozily až do prosince 2019 České dráhy, od začátku platnosti jízdního řádu 2019/2020 je pak vystřídala společnost Arriva.



Cestu do Luhačovic můžete absolvovat i za dvě a půl minuty:



Proti proudu Šťávnice

Cestu do Luhačovic začínáme ve stanici Újezdec u Luhačovic. Dříve samostatná obec je dnes součástí Uherského Brodu, nádraží ale zůstal původní název.



Pokud chcete poznat Slovácko, je dobré začít v Uherském Brodě. Je to město, ve kterém své dětství strávil Jan Amos Komenský. Jemu je zasvěceno také zdejší muzeum, které sídlí v budově tamního zámku. Navštívit ale můžete také dominikánský kostel a klášter Nanebevzetí Panny Marie nebo starý a nový židovský hřbitov. Dětem by se pak mohlo líbit digitální planetárium.

Jen kousek od Uherského Brodu, dá se říci za kopcem, je Vlčnov. Ať už se přijedete podívat na slavnou Jízdu králů, nebo sem přijedete kdykoliv během celého roku, budete mile překvapeni. Prohlédnout si můžete třeba Vlčnovské búdy, soubor vinařských staveb s typickou bílou omítkou a modrou podezdívkou. Navštívit můžete i Rolnický dům a hospodářství č. p. 57 nebo Muzeum lidových pálenic.



Pěší nebo cyklovýlet si také můžete udělat po šesti dřevěných rozhlednách, které v kraji vznikly v roce 2011. Jsou ze smrkového dřeva, všechny měří 13 metrů a stojí v kruhu kolem Uherského Brodu.



Ze stanice Újezdec u Luhačovic se můžete vydat také do nedalekých Šumic. Jednak na prohlídku Trachalíkovy usedlosti, staré více než 300 let, jednak do Šumického muzea. Od Újezdce je to jen dva a půl kilometru.



Ale zpátky k železnici. Za stanicí Újezdec u Luhačovic se naše trať odklání od Vlárské dráhy a přimyká se z jedné strany k Luhačovickému potoku, či spíše Šťávnici, jak říkají místní, a z druhé strany k silnici druhé třídy 490.



Stanice Újezdec u Luhačovic. Kolej vpravo vede do Vlárského průsmyku, kolej vlevo do Luhačovic.

Celou krátkou trať jede vlak Arrivy mělkým údolím, několikrát překříží silnici, dvakrát přejede přes ocelové mosty přes Štávnici. Na cestě má dvě zastávky: Polichno a Biskupice u Luhačovic.



Koncová stanice Vás může zmást tím, že si není vůbec podobná s nádražím, které hrálo v populárním televizním seriálu Četníci z Luhačovic. Železniční scény se totiž natáčely v Lednici. Tamní nádraží bylo zřejmě pro filmaře fotogeničtější a navíc tam nejezdí pravidelné spoje, a tak natáčení nikomu nevadilo. V Luhačovicích je provoz naopak velmi silný, často se tam vlaky střídají jako na běžícím pásu.



Luhačovice jsou největšími moravskými lázněmi. Rychle si je můžete prohlédnout za několik hodin, důkladná prohlídka vám ovšem zabere několik dní. Samozřejmě nesmíte vynechat tamní léčivé prameny. Je jich hned několik a všechny můžete ochutnat – Vincentka, Ottovka, Pramen svatého Josefa, Pramen doktora Šťastného či Nový Jubilejní.

Můžete také absolvovat takzvaný Jurkovičův okruh, který vznikl na památku slavného českého architekta, který Luhačovicím vtiskl svůj osobitý styl. Přímo v srdci lázní stojí hotel Jurkovičův dům, nedaleko pak vila Jestřábí, malý hudební pavilon nebo třeba Sluneční lázně.



Stavby Dušana Jurkoviče v Luhačovicích

V letních dnech se pak můžete osvěžit třeba v Luhačovické přehradě, která stojí na říčce Štávnici hned nad městem. K dispozici je vám ale i několik koupališť a bazénů.

Trať do Luhačovic je jednou z nejkratších, které jsme dosud projeli, turistickým potenciálem se ale rozhodně řadí mezi ty nejzajímavější. Osobní vlaky Arrivy pendlují mezi koncovými stanicemi zhruba ve dvouhodinovém taktu.