Na co zírá mašinfíra: Jedeme přímou linkou z Jirkova do železničních muzeí

Sedmdesát dva kilometrů dlouhou cestu absolvujeme po dvou historických tratích, Duchcovsko-Podmokelské a Buštěhradské. Úsek mezi Chomutovem a Jirkovem, dnešní trať 133, patřil k té první. Od svého vzniku v roce 1872 byl přesně sto let sjízdný až do Litvínova. Dráha ale musela ustoupit velkolomu ČSA, a to včetně šesti stanic a zastávek. Ostatně věnovali jsme se jim v jednom z dílů seriálu Zaniklé tratě.

Z Chomutova až do Lužné u Rakovníka pak dojedeme po další části Buštěhradky, dnes trati 124. Tento úsek byl zprovozněn 4. února 1871, čímž Chomutov získal přímé spojení s Prahou a Praha zase další trať pro dovoz hnědého uhlí.

Kvůli hnědouhelným dolům prošly obě tratě během let hned několika přestavbami. Třeba dráha z Jirkova původně vedla v místech dnešního zooparku, trať z Chomutova do Března zase změnila svoji stopu v roce 2007, kdy byl vybudován i Březenský tunel, dnes druhý nejdelší u nás.

Není to tak dávno, co mezi Chomutovem a Prahou jezdily přímé rychlíky. Dnes bohužel frekvence vlaků poklesla, některé zastávky byly dokonce pro osobní dopravu zrušeny. V úseku z Chomutova do Lužné u Rakovníka nahradily osobní vlaky Českých drah v roce 2019 stroje společnosti Die Länderbahn CZ.

Dráhu mezi Jirkovem a Rudnou u Rakovníka si můžete projet za 4 minuty:

Z Jirkova k prvnímu muzeu

Naši cestu začínáme v Jirkově. Z poměrně dlouhé trati, která vedla až do Litvínova, zbyl jen krátký apendix, navíc ne příliš využívaný. V Jirkově si určitě prohlédněte zdejší městské sklepy, vystoupejte na věž u kostela svatého Jiljí nebo zavítejte do hasičského muzea. Pokud se chcete porozhlédnout po okolí, vydejte se k nedalekému zámku Červený Hrádek. Čekají na vás tři prohlídkové okruhy a zámecký park.

Po několika málo kilometrech se dráha z Jirkova napojuje na hlavní trať Podkrušnohorské magistrály. Podjedeme bývalý most, po kterém trať do Litvínova dříve vedla, a zastavujeme v zastávce Chomutov město. Je to ideální výchozí bod jednak do zooparku se skanzenem a safari, ale také ke Kamencovému jezeru. Vydat se odtud můžete k Vojenskému muzeu Na Kočičáku. Je to necelých pět kilometrů.

Jízda Regiosprinterem Die Länderbahn CZ pokračuje. Mineme odbočku tratě na Vejprty (projeli jsme ji zde) a pokračujeme do stanice Chomutov. Z nádraží se můžete vypravit do centra města, vystoupat na městskou věž nebo navštívit třeba Oblastní muzeum.

Co by vám ale rozhodně nemělo ujít, je železniční depozitář NTM. Stačí jen přejít po nádražní lávce přes koleje, projít pár set metrů zpět kolem supermarketu a ocitnete se ve dvou velkých rotundách, ve kterých na vás dýchnou staré časy.



Stanice Jirkov a Chomutov na historických fotografiích

Po Buštěhradce k dalším muzeím

Za stanicí Chomutov se obloukem stáčíme doleva. Přejedeme most, kde se původně oddělovala původní trať do Karlových Varů (budeme se jí letos věnovat v seriálu Zaniklé tratě), a pak také místo, kudy vedla žatecká trať až do roku 2007.

Projíždíme Březenským tunelem, jediným tunelem na této části dráhy. Hned za ním, za mostní estakádou se napojujeme na stopu původní trati. Před stanicí Březno u Chomutova se zprava připojovala zaniklá železnice z Prunéřova a za stanicí zase úplně první zaniklá trať u nás, spojka do Žaboklik na Plzeňsko-březenské dráze. V Březně hned za nádražím si můžete prohlédnout tzv. Březenského draka, velkorypadlo KU 800, který v dole Nástup Tušimice těžil hnědé uhlí déle než třicet let.

Úsek ze Žatce do Chomutova jsme vlastně už jednou projížděli, v díle o trati z Plzně do Mostu (zde). Dnes ji tedy vidíte z druhé strany.

V Žatci se na vás bude valit chmel ze všech stran. Čeká na vás žatecký pivovar s vyhlídkovou věží, Muzeum pivovarnictví Žatecka nebo Chmelařské muzeum s rozhlednou Chmelový maják či Chmelovým orlojem.

Samozřejmě můžete navštívit i nechmelené památky. Nabízí se třeba zahrada někdejšího kapucínského kláštera, zbytky opevnění, radniční věž nebo Regionální muzeum K. A. Polánka.

Most přes Ohři za stanicí Žatec

Za Žatcem náš vlak překonává ocelový most přes Ohři a vydává se na cestu úrodným krajem. Bohužel v některých stanicích a zastávkách v tomto úseku vlaky nezastavují. Pokud byste mohli vystoupit ve stanici Trnovany, došli byste po třech kilometrech k romantickému zámku Stekník s terasovitou italskou zahradou. V ní najdete i předválečný řopík, který v rámci prohlídkového okruhu můžete navštívit za svitu svíček.

Necelé tři kilometry od Stekníku, na poli mezi Strkovicemi a Drahomyšlí, najdeme druhý největší menhir u nás. Je to přes dva metry vysoký křemencový balvan pojmenovaný Zakletý mnich.

Od Trnovan až do Měcholup nás podél trati doprovázejí objekty prvorepublikového lehkého opevnění. Pokud ovšem pojedete jako my na přelomu jara a léta, betonové bunkry většinou neuvidíte, protože jsou notně zarostlé. Stejně tak jsou snad v každé obci kolem dráhy menší zámečky: Trnovany, Dobříčany, Líčkov, Milošice, Milčeves, Měcholupy, Libořice, Želeč. Většinou jsou ovšem veřejnosti nepřístupné.

U zastávky Deštnice projedeme přes přejezd, kde 2. května 1966 zahynulo po srážce nákladního auta s vlakem deset studentů, kteří se vraceli na ubikaci po směně na chmelnici. Nehodu tehdy zavinili dva rozhádaní závoráři. První, který věděl o zpožděném vlaku, nepředal druhému službu, takže závory zůstaly nahoře.

Za Deštnicí se trať mimoúrovňově kříží s dráhou Rakovník–Most (projeli jsme ji zde). Ze zastávky Milostín je to jen kousek do Kounova, do expozice o tamních kamenných řadách (přes pole jen jedena půl kilometru). Další tři kilometry po žluté turistické značce je to pak k vlastním záhadným kamenům.



Za Deštnicí se trať 124 mimoúrovňově kříží s tratí 126, která vede mezi Rakovníkem a Mostem

Čeká nás ještě zastávka Mutějovice a také stanice Krupá. Odtud se po muzeální dráze dostanete až do Kolešovic (jízda je k vidění zde), ovšem s téměř povinnou přestávkou na prohlídku dalšího železničního muzea, tentokrát Vlečka Kněževes. Krupá je také jednou ze dvou stanic na Buštěhradské dráze, kde dosud fungují mechanická návěstidla. Ta druhá je Jeneč na trati mezi Kladnem a Prahou (prosvištěli jsme ji se Sergejem zde).

Teď nás už čeká jen krátký úsek do Lužné. Už ve stanici se k nám zprava připojuje trať z Rakovníka. Jízdu z Rakovníka jsme už taky natočili. V Lužné u Rakovníka naše cesta Regiosprinterem společnosti Die Länderbahn CZ končí. Přímo u brány našeho největšího železničního muzea, jehož návštěvu nesmíte vynechat. Kromě desítek statických exponátů máte jistotu, že některou z lokomotiv, alespoň úzkorozchodnou, uvidíte v chodu a budete se moci svézt.

Tratě z Jirkova do Lužné přestály řadu snah o jejich zrušení. Z oken vlaku dnes uvidíte jak hluboké jámy hnědouhelných dolů, tak nekonečné řady chmelnic. Především je to však jediná linka u nás, která vás doveze hned ke třem železničním muzeím.