S roztroušenou sklerózou a na vozíčku projel černobylskou zónu smrti

Jan Dušek trpí roztroušenou sklerózou, ale plní si sny a na vozíku objevuje místa, která si vždy přál vidět. Po expedici do španělského Santiaga uspořádal s přáteli další výpravu a vydal se do Černobylu, projet si Pripjať a pokusit se zdolat nejvyšší horu Ukrajiny Hoverle. Z expedice Černobyl na kolečkách vznikne dokument, který půjde do kin v den výročí černobylské katastrofy.