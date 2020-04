VIDEO: Černobyl před ničivým požárem pohledem světoznámého kameramana

Přírodovědec a světově uznávaný fotograf a kameraman Petr Jan Juračka byl v Černobylu a okolních lesích v polovině letošního února. Fotil zde takzvaný urbex, tedy opuštěné a rozpadající se budovy, kterých je v Černobylu spousta.

Oblast, kterou navštívil, sužují od počátku dubna rozsáhlé požáry. A Juračka se společně se svými kamarády v této oblasti pohyboval. „Byli jsme v Pripjati, Černobylu i Zálesí, takže je velmi pravděpodobné, že jsme navštívili místa, kde právě teď hoří,“ vzpomíná ve videorozhovoru pro server iDNES.cz.

Plameny už dokázaly zničit dvanáct vysídlených vsí, jejichž obyvatelé byli evakuováni po havárii čtvrtého reaktoru v dubnu 1986. Ohniska požárů se navíc dostávají do míst s vysokou radioaktivitou, jakým je například slavný Červený les.

„To, že mizí urbex jako nějaká vzpomínka, to je jedna věc. Ale v okamžiku, kdy tam dochází k takovému požáru, je celkem logické, že se do vzduchu dostává ohromné množství popela, který je poměrně dost radioaktivní,“ popisuje současnou situaci Juračka.

Pokud vás napadají temné myšlenky o blížící se jaderné apokalypse v Evropě, nemusíte se bát. Situace je nebezpečná hlavně pro místní hasiče, podle jaderné fyzičky Dany Drábové však nečelí Ukrajina ani okolní země žádnému riziku. K požárům v oblasti dochází často. Žádné velké uvolňování radiace, které by mohlo být rizikové, podle ní nehrozí. Psali jsme: Jaderné riziko to není, ubezpečuje Drábová.

Míst s doposud vysokou radioaktivitou je v okolí Černobylu spousta, narazí na ně v podstatě každý návštěvník, který si chce prohlédnout zpřístupněná místa v okolí elektrárny. V některých částech, jako je například lunapark v Pripjati, vám žádné nebezpečí nehrozí. Během chvilky ale může nastat úplně opačná situace.

„My jsme třeba jeli autobusem, dozimetr najednou ukazoval dvacetinásobně vyšší hodnoty a řidič věděl, že tuto oblast musí co nejrychleji projet. A ideálně tady nepíchnout a nezastavovat, protože to už by byla opravdu nebezpečná situace,“ upozorňuje Juračka. Reportáž o jeho výpravě do Černobylu si můžete prohlédnout v hlavním článkovém videu.

Juračkovy videa a fotografie už dokázaly oslovit tisíce lidí, ať už čtenářů knih (jeho fotku si vybral na obal své knihy i Paolo Coelho), nebo uživatelů sociálních sítí. S kamarády přeplul Bajkal, cestoval na Kubu, do Ugandy, vystoupal na Hochalmspitze a na vrchol K2. Následovalo Kilimandžáro v Tanzánii, fotil v Grónsku, v Jižní Africe, v Egyptě...

Na celou reportáž z Juračkovy expedice na Ukrajinu se můžete podívat ve videu pod tímto textem. Na začátku vás Juračka provede cestou z letiště v Pardubicích přes Kyjev až do staré továrny na nylonové nitě v Černigově továrny. Reportáž přímo z Černobylu začíná v čase 08:10.