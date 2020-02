Jak Beatles natáčeli v Alpách? Někteří usedlíci je považovali za ženy

V nejzasněženějším průsmyku v celém Rakousku byly tehdy kupy sněhu. Právě proto do Obertauernu zamířili před 55 lety členové slavné skupiny Beatles, aby natočili lyžařské scény do svého nového filmu Help!. | foto: Tourismusverband Obertauern

12:00 , aktualizováno 12:00

V nejzasněženějším průsmyku v celém Rakousku byly tehdy kupy sněhu. Právě proto do Obertauernu zamířili před 55 lety členové slavné skupiny Beatles, aby natočili lyžařské scény do svého nového filmu Help!. V Horních Taurech se na ně vzpomíná dodnes a návštěvníky, kteří vyjedou po točité silnici do průsmyku Obertauern, vítají kovové sochy Ringa, George, Paula a Johna známé z alba Help!