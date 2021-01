Get Back. Tvůrce Pána prstenů rozbíjí mýty o rozhádaných Beatles

Natočil ho režisér Peter Jackson, tvůrce nízkorozpočtových hororových komedií Bad Taste – Vesmírní kanibalové, Brain Dead – Živí mrtví a samozřejmě trilogií Hobit a Pán prstenů.



Dokument se soustředí na situaci v kapele během prací na albu Let It Be, které mělo pracovní název Get Back. Peter Jackson měl k dispozici zhruba 55 hodin dosud neviděného obrazového materiálu a 140 hodin většinou neslyšených zvukových záznamů.

Spolu s vdovami

„Jako kdyby nás stroj času přenesl do roku 1969 a my sledovali, jak čtyři přátelé vytvářejí úžasnou hudbu. Jsem vzrušený a nesmírně poctěný, že mi tenhle materiál byl svěřen,“ prohlásil režisér v roce 2019, kdy práce na snímku začínaly. Realizace byla mimochodem ohlášena 30. ledna 2019, u příležitosti 50. výročí slavného koncertu The Beatles na střeše domu, kde sídlila jejich vlastní vydavatelská společnost Apple Corps a který se ve filmu rovněž objeví.

Dokument vznikl ve spolupráci s Paulem McCartneym, Ringem Starrem a vdovami po Lennonovi (Yoko Ono) a Harrisonovi (Olivia Harrisonová). „Jsem opravdu šťastný, že se Peter ponořil do našich archivů a natočil film, který ukazuje pravdu o společném nahrávání The Beatles,“ nechal se slyšet McCartney. Starr jej doplňuje: „Byly to hodiny a hodiny smíchu a nahrávání hudby. Ne jako v dokumentu Let It Be z roku 1970. Spousta legrace a věřím, že to tam Peter všechno dostane a ukáže.“

Žádné třenice

Film by tedy měl – a potvrzuje to i sám Jackson – zbořit mýtus, že album Let It Be vznikalo v napjaté atmosféře plné zášti a svárů.

„Ulevilo se mi, když jsem zjistil, že se skutečnost od příslušných mýtů a legend velmi liší,“ prohlásil režisér. „Jistě, občas se najdou dramatické okamžiky, ale o žádné vážné spory nešlo,“ dodal.

Jeho slova potvrzuje zveřejněná ukázka. Není to klasický trailer, spíše koláž záběrů nastříhaných do písničky Get Back. Obsahuje povětšinou okamžiky radosti, veselí a typicky „beatlesovského“ blbnutí, jak ho známe třeba z jejich slavné komedie Perný den.

Peter Jackson na dokumentu použil stejnou metodu jako v případě válečného dokumentu Nikdy nezestárnou – archivní záběry zkombinoval s moderními produkčními technikami. Film měl mít původně premiéru loni v září, ale kvůli omezením spojeným s covidem ho uvidíme až letos 27. srpna.