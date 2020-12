RECENZE: „Farmář“ Paul McCartney natočil skvělou desku

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Paul McCartney

Bez jakékoliv zaslepující úcty k žijícímu klasikovi a legendě Paulu McCartneyovi, jeho sólovka deska III je skvělá. Spontánní, hravá, krásně zahraná a i nahraná – tak čistý, lahodný a průzračný zvuk se dneska slyší už jen málokdy. Ctí britské písničkářské tradice, je to typické dítko svého otce a zároveň nikde nemáte pocit, že by se Macca opakoval nebo vykrádal. A když se z Saize The Day zavane atmosféra The Beatles, rozlije se vám v duši blaho. Tady jsme doma, známe to tu, rádi se sem vracíme.

Album, které navazuje na předchozí číslem označené desky McCartney (1970) a McCartney II z roku 1980, vzniklo vlastně náhodou. Paul McCartney se probíral nahrávkami zpěvů, k nimž natáčel další nástroje. Oprášil skladbu z 90. let When Winter Comes, z jejíhož rozpracování vznikl rámec desky – úvodní Long Tailed Winter Bird a závěrečná Winter Bird/When Winter Comes.

V rámci korony byl Paul McCartney s rodinou zavřený na farmě, denně chodil do studia, rozpracovával nahozené hudební črty, dohrával k nim další hudební stopy a aniž to plánoval, vznikala mu pod rukama nová deska. „Dělal jsem jen věci, které se líbily mně. Netušil jsem, že to skončí jako album,“ říká na vysvětlenou ke koncepci alba.

Zmíněná Long Tailed Winter Bird je víceméně instrumentální záležitost, prim v ní hraje akustická kytara, text je omezený jen na mantru „Do you miss me?/do you feel me?/do you touch me?“. Doopravdy album začíná až s druhou Find My Way, což je typický McCartney. Nekomplikovaná, úžasně chytlavá melodie, doplněná přesně padnoucími kytarovými vyhrávkami. Někdo to má vydřené, jinému to padá shůry.

Po nostalgické Pretty Boys a rozjímavé Woman And Wives, v níž si mimo jiné uvědomíme, že McCartneyho hlas už ztratil chlapecký pel a rozechvělostí se blíží starým bluesmanům, se rozezní právě odeskávané blues Lavatory Lil. Rozkošná hudební hříčka připraví scénu pro vrchol alba, osmiminutovou dobrodružnou plavu Deep Deep Feeling.

III Paul McCartney Hodnocení­: 85 %

Těch nálad, pocitů, zvratů a zlomů, které McCartney dokázal do jedné skladby vměstnat, aniž se vzdal srozumitelné písničkové formy, před tím lze jen smeknout.

Následující hardrockové nazlobená Slidin’ fascinuje textem a jeho přednesem. „And every time I try/I feel I can fly/but I know I can/die trying“ plive Paul do zboostrovaných kytar a člověku se vybaví Nicholsonův McMurphy z Přeletu nad kukaččím hnízdem. „Aspoň jsem to zkusil...“.

Paul McCartney to „zkouší“ už mnoho let. A tohle je jeden z jeho mnoha zásahů takřka přímo do středu.