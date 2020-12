„Pane Lennone!“ Před čtyřiceti lety třeskl výstřel u domovních dveří

Talentovaný hudebník, pacifista, snílek až fantasta. Britský zpěvák, skladatel i výtvarník John Lennon je považován za jednu z největších osobností 60. a 70. let. Tento ironik s neúctou k oficialitám a samorostlý filozof se o to zasloužil nejen svým působením v kapele The Beatles, ale i sólovými nahrávkami z období po rozpadu skupiny. Před 40 lety, 8. prosince 1980, John Lennon zemřel rukou na doživotí odsouzeného vraha Marka Chapmana.



Zpěvák, jehož jméno nese letiště v rodném Liverpoolu, v dětství učení moc nedal.



„Inteligentní chlapec, který by mohl dosahovat o mnoho lepších výsledků, kdyby se v hodině alespoň trochu soustředil.“ - „Pokud bude pokračovat tímto stylem, špatně to s ním dopadne“. - „Nevyvíjí žádné úsilí, nezapojuje své schopnosti.“. „Má příliš mnoho nesprávných ambicí a energii zapojuje na špatném místě.“ Takto o něm smýšleli a hodnotili jej učitelé.



Lennonovic John byl zkrátka rebel – nenosil školní čepici, rval se se spolužáky, chodil pozdě, odmlouval.

Něco ze vzdorné povahy si přinesl do The Beatles. Když je v začátcích prozíravý manažer Brian Epstein svlékl z kožených bund a předepsal jim slušňácké obleky, „bouřil“ se Lennon alespoň tím, že si nedopínal knoflíky u košile a povoloval si kravatu. „Paul (McCartney) ke mně vždycky přišel a upravil mě,“ vzpomínal.

The Beatles vznikli v roce 1960 a krom Lennona její klasickou sestavu tvořili baskytarista a zpěvák Paul McCartney, kytarista a zpěvák George Harrison a bubeník Ringo Starr. Kariéru začínali koncerty v hamburských a liverpoolských klubech, v roce 1962 vydali první nahrávku Love Me Do. Beatlemánii ale odstartovala až deska Please Please Me (1963) a následné turné po USA v roce 1964. Čtveřice mladíků tehdy vzala ztečí nejen hudební žebříčky, ale i srdce zástupů pištících fanynek.

John Winston Lennon se narodil 9. října 1940 v Liverpoolu matce Julii a otci Alfredovi. První křestní jméno dostal po dědečkovi, druhé pak po britském premiérovi Winstonu Churchillovi. Později ho, co by horlivý mírový aktivista odstranil a nahradil jej přízviskem Ono – po své manželce Yoko Ono.

John a Yoko se zapojili do mírového hnutí – proslulé byly jejich tiskové konference z hotelových postelí, takzvané bed-in. Lennon brojil proti válce ve Vietnamu a nasazoval levicovou rétoriku. Kvůli britské podpoře amerického tažení neváhal vrátit královně Alžbětě II. Řád britského impéria. Lennonovy písně jako Give Peace A Chance zpívaly davy v ulicích. Netrvalo dlouho a hudebník se dostal do hledáčku FBI a CIA, které na něj vedly svazky.

Po rozpadu Beatles založil Lennon spolu s manželkou kapelu Plastic Ono Band. Více ho ale proslavila sólová kariéra, zejména pak deska Imagine (1971) se slavnou titulní skladbou. Pracovně se mu dařilo, jeho osobní život ale nebyl šťastný. Lennon byl jako člověk složitou osobností – navenek suverénní až drzý, v soukromí pak rozervaný a stíhaný depresemi. Celý život hledal nějaké vedení nebo sílu, o níž by se mohl opřít. Léčil se ze závislosti na alkoholu i drogách.

Obrat k lepšímu nastal v polovině 70. let, kdy se Lennonovým narodil syn Sean (45). Byl zpěvákovým druhým potomkem, z prvního manželství se Cynthií Powellovou vzešel nyní sedmapadesátiletý Julian, rovněž hudebník a skladatel. Lennon v té době dostal od americké vlády i vytoužené povolení k trvalému pobytu v USA a poté následovalo pět let, kdy se věnoval výhradně rodině. Až v roce 1980 vydal album Double Fantasy.



Když se 8. prosince téhož roku vracel do bytu v newyorské rezidenci Dakota, oslovil jej před vchodem muž. Lennon se otočil a psychicky narušený Mark David Chapman, jemuž několik hodin předtím podepsal své album, na něj vystřelil čtyři smrtelné rány z revolveru.



Důvodem byl údajně Lennonův výrok, že The Beatles jsou populárnější než Ježíš, jindy ale Chapman řekl, že zpěváka zabil proto, že sám nic neznamenal a chtěl se proslavit. To se mu podařilo – stal se nenáviděnou osobou a odpykává si doživotí. Letos pojedenácté neuspěl se žádostí o podmínečné propuštění.