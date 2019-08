Nejslavnější přechod světa. Před padesáti lety Beatles fotili Abbey Road

A přitom všechno mohlo být úplně jinak, nebýt lenosti. Během natáčení totiž měla deska pracovní název Everest, což sice nebyl přímý odkaz, ale narážka na oblíbenou značku cigaret jejich dlouholetého spolupracovníka a zvukového technika Geoffa Emericka. Nicméně i tak byla podle některých zdrojů ve vzduchu cesta do Himalájí. Kvůli focení obálky.

Paul McCartney načrtl, jak by obal desky mohl vypadat, a to včetně místa, kde by měl stát fotograf (vlevo nahoře). Autor snímku Iain Macmillan vpravo nahoru přikreslil detailnější ilustraci.

Dopadlo to jinak. Kapela vylezla na přechod v blízkosti nahrávacího studia, kde se celé focení zvládlo za deset minut, kdy fotograf Iain Macmillan pořídil ze štaflí šest snímků a policista za ním zatím držel dopravu. I když šlo o „z nouze ctnost“, nemohlo by jít o Beatles, aby Paul McCartney nepřišel s vlastní skicou, jak by obálka měla zhruba vypadat.

Ale že tu vlastně nic nebylo aranžované dokazuje i skutečnost, že volkswagen zaparkovaný vlevo u chodníku patřil prostě jednomu z okolních obyvatel a jeho proslavenou registrační značku někdo následně opakovaně ukradl.

Co lidi na obyčejné „espézetece“ tolik fascinovalo? Spolu s celou obálkou odstartovala globální konspirační teorii „Paul is dead“, podle níž Paul McCartney zemřel v roce 1966 a Beatles jej nahradili dvojníkem.

Právě na přebalu Abbey Road se našly první „důkazy“ – hudebník je bosý, a tak pohřbívá své mrtvé mafie, se zbytkem kapely nedrží krok a značku na autě (LMW 281F) četli jako „28 IF“, tedy že McCartneymu by bylo osmadvacet, kdyby žil. Ve skutečnosti mu tehdy bylo dvacet sedm, a tak je to u konspirací se vším.

Zajímavé je, že na přední straně se neobjevuje ani jméno kapely, ani název desky. Byl to nápad art directora beatlovského vydavatelství Apple Records. Firma EMI, se kterou Beatles měli stále uzavřenou smlouvu, a tak do věci mluvila, ovšem argumentovala, že bez těchto povinných součástí se album nebude prodávat. Za první dva měsíce se prodaly čtyři tisíce kusů a na prvním místě žebříčku vydržela deska jedenáct týdnů v Británii a dvanáct ve Spojených státech.

Další perličkou je fakt, že se deska nejmenuje podle studia, ale studio podle desky. Beatles chodili většinu svých písní nahrávat do studia „na Abbey Road“, což byl prostě místní popis zařízení, které od svého vzniku ve 30. letech neslo nudný název nahrávací studio společnosti EMI. Až v roce 1970 dostalo studio své dnešní jméno a v roce 2015 současné logo odkazující na slavnou „zebru“.

Malá odbočka. Legendy říkají, že během natáčení desky Let It Be (tedy v lednu 1969) a následně i Abbey Road byla kapela prakticky v rozkladu. Uznávaný historik Mark Lewisohn, který se Beatles dlouhodobě zabývá, však říká, že to tak zdaleka nebylo.

„Navzdory tomu, co oni sami později o tomhle období vyprávěli, dnes víme, že tehdy fungovali jako kapela. Rozhodně si celý měsíc nešli jen po krku,“ prohlásil nedávno na vlnách BBC. „Když došlo k nahrávání Abbey Road, měli mezi sebou hodně problémů, ale dokázali je nechat za dveřmi studia. Tak to bylo vždy.“

Rovněž není pravda, že by Beatles během nahrávání Abbey Road věděli, že se spolu už do studia nepodívají. „Je sice pravda, že o rozchodu tou dobou už uvažovali asi rok. Ale faktem rovněž je, že když skončily práce na Abbey Road, kapela předpokládala, že bude další deska. Ty informace se ke mně dostaly teprve nedávno,“ tvrdí Lewisohn.

Jak už bylo řečeno, k přechodu přes Abbey Road dnes míří davy lidí, aby si pořídili fanouškovskou fotku. Od roku 2011 místo dokonce trvale snímá a na internet přenáší kamera.

Abbey Road hraje klíčovou roli i v traileru ke hře The Beatles: Rock Band

Parodií či coververzí obálky se od té doby našel nespočet. Přes přechod se vydali animovaní Simpsonovi, Red Hot Chili Peppers (s odhalenými nejen chodidly), figurky z Lega, postavy ze Star Wars nebo Beatles na segwaiích. Proslavenou scénu používá leckdo k čirému pobavení, i ke kampaním. Policie v indické Kalkatě například fotografii připojila ke kampani za užívání přechodů se sloganem „Když můžou oni, proč ne vy?“.

Před několika lety se objevily „zákulisní“ snímky z onoho srpnového focení, kde Beatles čekají, posedávají a podobně. Do aukce potom šla i celá série Macmillanových nevyužitých fotek.

Už jen obálka Abbey Road si prostě žije vlastním životem. Padesát let od vydání alba si připomeneme letos na přelomu září a října a všeobecně se čeká, že Giles Martin, syn původního producenta Beatles, opět připraví výroční edici s nově smíchaným zvukem nebo dosud neslyšenými nahrávkami z daného období.