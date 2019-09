Na novém albu Ringo Starra se svým způsobem sešli kompletní The Beatles

Ringo Starr, ze slavné liverpoolské čtyřky ten věčně usměvavý, dobrácký a dobře naladěný, vydá 21. října desku What’s My Name. Pořídil ho ve svém vlastním studiu, neboť, jak sám prohlásil, má už dost chladných a neosobních profesionálních nahrávacích prostor.

„Už mě nebaví ta prosklená separace. U mě ve studiu jsme všichni pohromadě, ať si pozvu kohokoliv. Je to nejmenší klub ve městě. Strašně si to užívám, můžu kdykoliv pozdravit svou ženu Barb, což je dobré pro mou hudbu.“



Bez pomoci od přátel by to v Ringově případě ani nešlo, nahrávání se zúčastnili Paul McCartney, Joe Walsh, což je bývalý člen skupiny Eagles, nebo americký baskytarista Nathan East, který spolupracoval s Ericem Claptonem, B. B. Kingem, Steviem Wonderem a dalšími.

Ve Starrově nové verzi skladby Grow Old With Me, kterou kdysi napsal John Lennon o Yoko Ono, se vlastně na albu s alespoň symbolicky sešli všichni The Beatles. Hostuje v ní Paul McCartney, John Lennon je tu jako autor a zní v ní fragment slavné písničky George Harrisona Here Comes The Sun. „Je mi požehnáním, že i já můžu žít tenhle sen, zestárnout s někým, koho miluju,“ prohlásil na konto téhle skladby Starr.