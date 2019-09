Magical Mystery Tour: projeďte se Liverpoolem ve stopách The Beatles

Cesta z pražského Letiště Václava Havla na to liverpoolské, od roku 2001 nese jméno prvního mrtvého Brouka, trvá jen dvě hodiny. Uvítá vás logo aeroportu s malůvkou Lennona a velká žlutá ponorka před odbavovací halou. Psychedelicky pomalovaný bus nás poté naložil s padesátkou mezinárodních cestujících a s průvodcem hovořícím svižnou severozápadní angličtinou.

Rovnou pustil muziku. K projevům hromadného veselí obezřetní obyvatelé české kotliny byli zaskočeni, přinejmenším polovina autobusu totiž ihned začala zpívat známé songy. Než jsme si uvědomili, že doba povinně pějících odborových rekreantů již pominula, šťastně jsme si broukali, ba nahlas pěli s nimi.

Jízda na ta správná předměstí tak utekla rychle. A při pohledu z okének bylo jasné, že čtyři slavní mládenci pocházeli z proletářských rodin nebo z prostředí, které do střední třídy jen opatrně nakukovalo.

Kde vyrůstali

Při pohledu na Madryn Street, kde se narodil bubeník Ringo Starr, se nám ulevilo. Ještě nedávno šla řeč o plošné asanaci, nyní tam bylo lešení a malinké domečky s úzkým průčelím se opravovaly. Dům rodiny sólového kytaristy George Harrisona v Arnold Grove je o něco výstavnější (a cedulka na něm varuje, že současní vlastníci nestojí o fotografování).

Z nádherné písničky baskytaristy Paula McCartneyho o zapadlé uličce Penny Lane se zachovala příslušně omšelá tabule. Kovová brána s nápisem Strawberry Fields už nevede k dívčímu sirotčinci, který proslavil rytmický kytarista John Lennon, modernější zařízení je však stále obklopené zahradou a dál slouží dětem.

Další dva domky, Paulův a Johnův, jsou opravené a přístupné, neboť McCartney i vdova Yoko Ono spolupracují s městem, státem i památkovými institucemi. V Paulově mládeneckém pokoji ve Forthlin Road vznikaly demonahrávky tehdy ještě Silver Beetles. V Menlove Avenue se John vypořádával s výchovou tety Mimi a tragicky míjel s matkou Julií.

Cestou zpátky vidíte školy, kam střídavě úspěšně chodili, kostel sv. Petra, kde se John a Paul poprvé potkali, art school, kde se ukázalo, že Lennon je v uměleckém ohledu všestranně šikovný, ale že to pravé ořechové bude muzika. Zahlédnete také další svatostánek, kde McCartneyho odmítli vzít do chrámového sboru, čímž zásadně obohatili populární hudbu.

Pařba v Jeskyni

Nejslavnější přechod světa. Před padesáti lety Beatles fotili Abbey Road Je to poslední deska, kterou Beatles nahráli, ale podle nových informací tomu tak nemuselo být. Album Abbey Road se stalo labutí písní legendární kapely a jeho ikonický obal udělal z přechodu přes stejnojmennou ulici poutní místo. Beatles se zde fotili právě před padesáti lety.

Hned za rohem věhlasné Mathew Street najdete vchod do klubu Cavern, v překladu Jeskyně, kde The Beatles vystupovali. Je to sice jen replika zbořeného původního podniku, ale když se vydáte po točitém schodišti do hlubokého podzemí a vyjdete ve vlhkém přítmí přeplněném lidmi a beatlesovskými písničkami, je to zážitek. Atmosféře možná pomáhá i to, že na přebudování klubu prý bylo použito 75 procent původních cihel.

Kytarista na pódiu valil jeden song za druhým, takže jste záhy radostně řvali s ním. Pivkem či ciderem emoci příjemně podpoříte, při pohledu na rozměry pódia pochopíte, proč zde téměř třistakrát vystupující Beatles trpěli klaustrofobií a velebili Paulovo leváctví, protože se díky němu na pódium snáze vměstnali.

A co dál? Lákavý Cavern Pub jsme pro přehuštěnost nostalgiky vynechali, zato vedlejší hospoda Rubber Soul (viz šesté album Brouků) byla naše. O hudbu se opět staral „one man band“ s pečlivě vybraným retro repertoárem, například Toma Jonese hulákalo komplet osazenstvo.

Angličané si značně libují v sochách, kolem Mathew Street jich najdete hned několik. O zeď se tak nonšalantně opírá John jako mladý rocker v hamburských dobách. Slečna před Cavern je zpěvačka Cilla Blacková, původně klubová šatnářka a barmanka, později velká hvězda, i díky produkci autorské dvojice Lennon/McCartney. A za rohem sedí na lavičce stařenka Eleanor Rigby, hrdinka další fenomenální beatlesovské písně.

The Beatles Story

V suterénu jedné ze zachráněných budov bývalých doků prince Alberta poté najdete expozici The Beatles Story, která zachycuje celý příběh liverpoolského kvarteta. Začíná v liverpoolském klubu Casbah Coffee, jehož význam byl pro amatérskou partu obrovský, protože tam našli zázemí a bubeníka Pete Besta, jehož matce dům patřil.

Připomínkou muzikantské otročiny v německém přístavním Hamburku jsou plakáty, neony a jiné drobnosti ze striptýzových pivnic a Star-Clubu, kde došlo k zásadní proměně talentovaných mladíků ve skladatelské, pěvecké a instrumentální suverény. Neschází ani redakce fandovského časopisu Mersey Beat, obchod, kde kupovali – většinou na dluh – hudební nástroje a prodejna gramodesek jejich příštího manažera Briana Epsteina. S The Beatles můžete posedět v letadle směr USA, obdivovat kostýmy z obalu kultovního alba o Sgt. Pepperovi, podivit se stísněnosti jednoho ze studií v londýnské Abbey Road, kde dlouho natáčeli.

Na výstavě se lze rovněž pokochat sálkem věnovaným proslavenému pobytu v Indii, shrnout si jejich porozpadovou anabázi a dojmout se bílým fortepianem, známým z Johnova klipu k písni Imagine. Nic se však ani v celkovém pohnutí mysli nesmí přehánět, na tomto křídle značky Steinway totiž song nevznikl.

Je to moc zajímavá výstava, z níž vede východ docela promyšleně do jednoho z obchodů s beatlesovskými suvenýry. Na památku by si tu nic nekoupil jen absolutní cynik.

Hledá se pátý

Přímo proti klubu Cavern bylo nedávno otevřeno Magical Beatles Museum. Tři patra ve speciálně uzpůsobeném domu vás zaskočí kompetencí a obsáhlostí, v mnoha ohledech směle konkurují přístavnímu doku. Sbírka je vytvořena z majetku Peta Besta, původního bubeníka kapely, a Neila Aspinalla, spolužáka The Beatles, jejich bedňáka, road manažera a nakonec šéfa jejich firmy Apple.

Z kombinace provozovatelů muzea je jasné, komu fandí. Tím správným bubenickým Broukem je podle této verze o čest, slávu a peníze ošizený, neboť ve zlomovém roce 1962 vyhozený, Pete. Přetrvávající hořkost vycítíte z některých komentářů v popiskách i z promítaného video rozhovoru, jednoznačně ji však vynahrazuje kolekce jedinečných exponátů.

Rezaté Paulovo basové kombo z roku 1960, ikonické kusy obleků z natáčení filmů Perný den, Help! či Jak jsem vyhrál válku, dvojsedačka z koncertu na newyorském Shea Stadium nebo medaile z fiktivních uniforem… to vše dělá z muzea milé překvapení a nutný doplněk putování za The Beatles.

A hned po něm si můžete dát návštěvu moderního městského muzea s letošní výstavou Double Fantasy/John & Yoko. Zpěv japonské výtvarnice Ono obdivuje málokdo, mnozí ji dokonce považují za příčinu rozpadu kapely, k Johnu Lennonovi však bezpochyby patří. Výstava nabízí s pravdivou ironií vytvořenou instalaci tří jablek, první je celé, druhé ze čtvrtiny nakousnuté, třetí už má jen podobu ohryzku. Jako popis osudů The Beatles ve druhé polovině šedesátých let dokonalé.

Kromě toho expozice nabízí též žebřík, u kterého se Yoko s Johnem v Londýně v roce 1966 seznámili, bílé svatební oblečení, originální brýle „lennonky“, záznamy o životě s dětmi Kyoko, Julianem a Seanem, mozaiku Imagine z newyorského Central Parku i další Johnův bílý klavír. Dostanete šanci si slavné Lennonovy songy zazpívat v karaoke místnosti (a přežít kvílení Yoko), pokochat se vznikem a výslednou podobou obalů, včetně nahaté provokace Two Virgin, a zanechat tam lísteček s dotazem „Jak se tam nahoře máš, Johne?“. Celkový dojem je poklidně meditační, výstava tragickou smrt nezneužívá, dokazuje, jak moc se ti dva měli rádi, ale že to vlastně při jejich upřímnému a svobodomyslnému životnímu stylu nemohlo dopadnout jinak.

Let It Bean

Liverpoolský turistický ruch s Beatles v erbu je mohutný. Od obchodů se skvělou nabídkou přes nespočetné vlasaté motivy prakticky na každém kroku až po umělecké reflexe existence fenomenální čtyřky. Leccos je super a litujete, že nejste dost majetní, občas je důvod k pousmání či dokonce posměšnému ušklíbnutí.

Nevím, zda to mají korporace Apple, Yoko, Paul, Ringo či vdova po Georgovi kompletně pod kontrolou, ale pokud jim nevadí fazolové konzervy s názvem Let It Bean nebo cukrovinkářské All You Need Is Fudge, svědčí to o jejich smyslu pro humor. Jenže paní Yoko Ono není proslavená právě jako finanční romantička a sir Paul má pověst dobrého počtáře, takže není pochyb, že si ohlídají své.

Přátelský vztah The Beatles a jejich vděčného Liverpoolu je však, zdá se, upřímný. Právě sem směřovaly triumfální návraty muzikantů z prvních mezinárodních turné a do okolí jezdili občas odpočívat, byť po roce 1963 již byli Londýňany, brzy světoobčany a nakonec světoštvanci. Ani v té době však nezapomínali na místa dětství, klukovství a prvních lásek v podobě písniček či alb, viz třeba Ringovo Liverpool 8 podle čísla čtvrti, kde se narodil.

Jak to pánové Lennon, McCartney, Harrison a Starr hrají a zpívají na právě půlstoleté desce Abbey Road? „Láska obdržená se rovná té, kterou jsme rozdali.“ V jejich případě to platí dokonale. I okoralá srdce se v Liverpoolu musejí zařadit do party „osamělých seržanta Pepře“, vyplouvajících Žlutou ponorkou pod heslem All You Need Is Love.