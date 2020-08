Dům, kde petrolejka svítí na tkalcovský stav, přenese lidi do dob minulých

Praktické informace Jak se tam dostat: Z Brna vede nejrychlejší cesta po dálnici D2, pak se sjíždí na Hodonín a pokračuje přes Strážnici. Muzeum se nachází přímo uprostřed Hrubé Vrbky na hlavní silnici nedaleko pošty. Vlakem z Brna musí lidé zamířit do Veselí nad Moravou, pak do Velké nad Veličkou, odkud jezdí do cílové obce autobusy. Před muzeem zastavuje linka číslo 940. Kam na jídlo: Hned ve vesnici naproti muzeu je hospoda U Drlíků, za zatáčkou pak lidé najdou restauraci V Podsedkoch. V sousedním Kuželově je vyhlášený podnik U Mlýna. V Malé Vrbce mohou lidé jíst i přespat v penzionu U Vavříků. Zajímavosti v okolí: Malebných stavení v Hrubé Vrbce stojí za vidění více. Například jizba vyšívačky Marie Vachunové, čerstvé mistryně tradiční rukodělné výroby, rozkrývá tajemství krojů. Minout by turisté neměli ani národní kulturní památku v Kuželově – tamní zachovalý větrný mlýn holandského typu ukazuje mlynářskou praxi a skýtá výhledy do okolí. (mls)