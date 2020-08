Uprostřed rozmanité přírody se skrývá vodopád, který občas zmizí

Praktické informace Jak na místo: Autem z Brna nejprve po D1 na Prahu, na 182. kilometru sjeďte a pokračujte přes Rosice, Neslovice a Ivančice až do Moravského Krumlova. Auto můžete nechat ve městě na placeném stání. Z hromadné dopravy je výhodnější vlak než autobus, protože není nutné přestupovat. Naučná stezka Krumlovsko-rokytenské slepence začíná u zámku a cestu lemují bílo-zelené značky.

Autem z Brna nejprve po D1 na Prahu, na 182. kilometru sjeďte a pokračujte přes Rosice, Neslovice a Ivančice až do Moravského Krumlova. Auto můžete nechat ve městě na placeném stání. Z hromadné dopravy je výhodnější vlak než autobus, protože není nutné přestupovat. Naučná stezka Krumlovsko-rokytenské slepence začíná u zámku a cestu lemují bílo-zelené značky. Kam na jídlo: Trochu bojovou variantou je nakoupit si jídlo s sebou, při procházce stezkou na jednom ze stanovišť zastavit a v obklopení přírody si odpočinout příjemným piknikovým posezením.

Trochu bojovou variantou je nakoupit si jídlo s sebou, při procházce stezkou na jednom ze stanovišť zastavit a v obklopení přírody si odpočinout příjemným piknikovým posezením. Další zajímavosti: K turisticky vyhledávaným atrakcím patří kaple svatého Floriana, která je po celé léto každou neděli od dvou do šesti odpoledne otevřena pro veřejnost. Naopak minimálně do konce roku se lidé kvůli rekonstrukci nedostanou do krumlovského zámku.

K turisticky vyhledávaným atrakcím patří kaple svatého Floriana, která je po celé léto každou neděli od dvou do šesti odpoledne otevřena pro veřejnost. Naopak minimálně do konce roku se lidé kvůli rekonstrukci nedostanou do krumlovského zámku.