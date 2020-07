Dávné svatyně i památka na syna. Také jih Moravy má své tajemné kameny

Praktické informace Jak na místo: Z Těšetic je za rondelem třeba zamířit k hrázi a odtud polní cestou k okraji lesa, kde leží oplocený areál. Mašovický rondel se nachází mezi zdejším lomem a začátkem zástavby. Při cestě za menhiry v Klentnici u hřbitova zahnete vpravo a na konci obce vlevo na lesní cestu, která vede k místu.

Z Těšetic je za rondelem třeba zamířit k hrázi a odtud polní cestou k okraji lesa, kde leží oplocený areál. Mašovický rondel se nachází mezi zdejším lomem a začátkem zástavby. Při cestě za menhiry v Klentnici u hřbitova zahnete vpravo a na konci obce vlevo na lesní cestu, která vede k místu. Kam na jídlo: Kdo se vydá za neolitickými památkami, může se najíst ve Znojmě v bistru Balance coffee & wine, v Enotéce nebo restauraci Tusto. V Klentnici najdete vyhlášenou restauraci Café Fara.

Další zajímavosti: Výlet do Těšetic či Mašovic lze spojit s návštěvou Znojma s řadou historických památek nebo místním pivovarem. Z Klentnice je to jen kousek do vinařského Pavlova s archeoparkem.