Zbýšovští horníci kutali krumpáčem ještě před třiceti lety, teď důl ukážou

17:43 , aktualizováno 17:43

Hledat nejhlubší černouhelný důl ve střední Evropě necelých třicet kilometrů od Brna by napadlo asi jen málokoho. A přece do Jindřicha II. ve Zbýšově o hloubce 1 550 metrů ještě do roku 1992 fárali horníci.