Móda z plesu v Brně: Dechberoucí Puhajková i Jezerní královna Boudová

Případ první: GABRIELA PARTYŠOVÁ 70 %

Gabriela Partyšová na Plese jako Brno (Brno, 28. ledna 2023)

Zlatou róbu z dílny návrhářky Zuzany Lešák Černé oblékla moderátorka Gabriela Partyšová. Na látce se zjevně nešetřilo, i když by to neuškodilo. Sukně je nádherná, jen korzet působí nesymetricky a deformuje poprsí. Gabriela však patřila k dámám s nejhezčím make-upem večera. Šperky by také byly skvělou volbou, pokud by Gabriela nechala náhrdelník doma. To samé platí pro psaníčko. Je dobré nezapomínat, že méně je někdy opravdu více.