Trans žena Lenka Králová se rozchází s manželkou. Miluju někoho jiného, říká

„Naše manželství s Nelou v těchto dnech krachuje. Je mi to moc líto. Věci nabraly rychlý spád. Ode dneška už spolu nebydlíme,“ začala svůj příspěvek na Instagramu Lenka Králová.

„Prožily jsme spolu nádherné roky, šťastné a harmonické. Bohužel jsem byla neupřímná sama k sobě. Mám za sebou dva hodně těžké měsíce – plné bolesti, slz i terapie. Uvědomila jsem si během nich v plné síle, že chovám hluboký cit k někomu jinému. K někomu, s kým to začalo jako přátelství. Byly jen občasné schůzky jednou za pár měsíců a povídání si o všem možném – ve vší počestnosti. Nedělala jsem to Nele za zády, otevřeně jsem jí o tom říkala,“ popisuje žena, která se narodila jako muž.

Její partnerka, dentální hygienistka Nela, jí však před dvěma měsíci oznámila, že si přeje, aby s dotyčnou ženou úplně přerušila kontakt. „Já se z toho úplně složila, což mě samotnou překvapilo. Od té doby snad nebyl den, kdy bych nebrečela. Díky tomu jsem si začala uvědomovat, jak se věci mají a jak moc silný cit tam je. Prostě miluju někoho jiného. Aby to bylo ještě zamotanější, tak dotyčná někoho má a já vlastně nevím, jestli by o mě vůbec měla zájem. Vím, budete si říkat, že jsem se asi úplně zbláznila,“ dodává Králová s tím, že své partnerce nikdy nechtěla ublížit a bude se jí po ní stýskat.

Lenku Královou a Nelu Kozojedovou oddávala loni v září v Praze Barbora Rázga, zastupitelka hlavního města Prahy a bývalá poslankyně za hnutí ANO, v průběhu obřadu zahrála svatebním hostům violoncellistka Terezie Kovalová.

Zákon nedovoloval změnit úředně pohlaví, pokud se člověk nenechá kastrovat a tak má Králová v občanském průkaze stále zapsáno mužské pohlaví i příjmení Král. Z toho důvodu mohlo jít o sňatek a nikoliv o registrované partnerství.

Softwarová inženýrka podstoupila hormonální léčbu, ale konečnou operaci, při které by došlo ke změně pohlavních orgánů, odmítá s tím, že chtěla hlavně ženský obličej a ten díky hormonům získala. „Nepotřebuji velká prsa a je mi jedno, co mám mezi nohama,“ uvedla.

„Kdyby ke mně přišla Arabela s kouzelným prstýnkem a jako zázrakem mi to tam dole změnila, tak budu happy. Ale nikdy jsem ani nebyla v nemocnici a neměla žádný zdravotní problém. Pohybuji se také v transgender komunitě a vím, že to není žádná sranda,“ dodává s tím, že jí jde hlavně o to, žít běžný ženský život.

„Starší generace považuje označení transky za normální, ale mladším už připadá hanlivé,“ říká Lenka Králová.

Své fyzické proměně z muže v ženu obětovala před lety manželství, rodinu a domov. Zlom nastal po narození syna. Vztah s její tehdejší druhou manželkou ochladl, dostavila se krize a tehdy ještě Král se uchýlil k představám o tom, jaké by to bylo být ženou. Na ženu si začala potají i hrát. Objednávala si dámské oblečení z internetu, a když nikdo nebyl doma, zkoušela si ho. S těmito tajnostmi žila dalších pět let.

Pak už to začalo být neudržitelné. Svěřila se s tím i manželce. Reakce však nebyla dobrá. „Bála se, aby se mi to nevymklo z rukou. Já jsem ji ale ujišťovala, že nejsem trans. Pořád jsem sama věřila tomu, že je to jen hra,“ říká.

Postupem času jí samotné začalo vadit, že žije ve lži. Svěřila se dvěma kamarádkám, které ji poté vyvedly poprvé do společnosti jako ženu. „Byl to pro mě jeden z nejtěžších životních momentů. Když jsem ale poprvé zažila tu chvíli, kdy mě okolí vnímalo jako ženu, byla to úplná exploze. Bylo to něco nepopsatelného. Měla jsem výbuchy emocí. Byla jsem opravdu nejvíc šťastná. Pochopila jsem, že to není jen hra. Nechtěla jsem od života nic jiného, než to co nejdřív udělat,“ vzpomínala v roce 2022 v jednom z rozhovorů na moment, kdy si uvědomila, že je připravená na radikální změnu.

„Ty pocity byly dvojznačné. Cítila jsem obrovskou záplavu štěstí, že jsem na to konečně přišla a můžu s tím něco dělat. A na druhou stranu jsem měla obrovský strach to říct manželce. Věděla jsem totiž, že o ni přijdu. Mrzí mě to, ale musela jsem to udělat. Měla jsem pocit, že bych se musela zabít. Pokračovat v mužském životě už bych nedokázala,“ dodala.