Ruská kráska Sofja Lebeděva šla donaha v seriálu Vikingové: Valhalla

Sofja Lebeděva se v seriálu Vikingové: Valhalla objevila poprvé až ve druhé sérii a to v roli Eleny, dcery kyjevského knížete Jaroslava I. Moudrého. Brzy se stala jednou z hlavních postav seriálu. Ve třetí epizodě třetí řady se nyní herečka předvedla divákům v celé své kráse a v jedné ze scén se ukázala k radosti mnoha svých příznivců úplně nahá.

Sofja pochází z akademické rodiny. Rodiče si přáli, aby jejich dcera měla podobnou kariéru jako oni, odmalička ji posílali na hodiny divadelního herectví a moderní gymnastiky. Té věnovala nakonec celých deset let svého života. O profesionální sportovní kariéře však prý sama nikdy neuvažovala.

„Chválili mě, ale mé tělo mi nedovolilo dostat se až na vrchol. Měla jsem vždy sklony k baculatosti a jediné, co si dodnes pamatuji je, že mi trenér jako dítěti neustále opakoval, že musím opravdu výrazně zhubnout, jinak nemám šanci,“ vzpomínala Lebeděva v jednom z rozhovorů.

Poté, co skončila s gymnastikou, se začala naplno věnovat herectví, ale i tam jí podle jejích slov házeli klacky pod nohy. „Bylo mi řečeno, že nemám talent a nikdy se nestanu dobrou herečkou. Později, když jsem studovala dramatickou výchovu mi zas říkali, že mám moc vysoký a neobvyklý hlas, a herecká kariéra pro mě zkrátka bohužel není. Ale to všechno mě jen povzbudilo a vybičovalo k tomu, abych všem dokázala opak,“ popsala.

Její práce se v té době však stále omezovala jen na příležitostné role v televizních pořadech a krátkých filmech. Ve světě filmu nakonec prorazila v roce 2015 díky celovečernímu válečnému dramatu A jitra jsou zde tichá (The Dawns Here Are Quiet). Musela tehdy přibrat osm kilogramů, nechat si ostříhat své dlouhé vlasy a překonat strach z vody – v jedné ze scén se její postava topí v bažině. „Natáčelo se to snad na dvacet pokusů a zpětně musím říct, že to bylo opravdové utrpení,“ uvedla herečka.

Obětavost, kterou projevila ve svém debutovém filmu, nezůstala bez povšimnutí. Po uvedení filmu do kin si jí všimli další režiséři a producenti. Tehdy se rozhodla, že se nebude omezovat pouze na práci v Rusku a najala si agenta z Velké Británie, který jí pomohl k novým hereckým příležitostem.

Diváci měli možnost posoudit její talent v roce 2018 v britském televizním seriálu McMafie, kde si Sofja zahrála roli sexuálně zneužité dívky. Počin, který se z velké části natáčel v Praze a zahráli si v něm mimo jiné i Karel Roden či Marek Vašut, získal cenu Emmy v kategorii Nejlepší seriál.

VIDEO: Sofja Lebeděva jako Elena v seriálu Vikingové: Valhalla: