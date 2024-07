Olympiáda je festival sexu pro sportovce, potvrzují bývalí účastníci

Olympijská vesnice je již dlouho živnou půdou pro dobrodružství plná sexu pro stovky profesionálních sportovců. Za poslední tři desetiletí si toto místo vydobylo reputaci jako centrum sexuálních orgií vrcholových atletů.

Olympionik Tom Daley testoval postele z kartonu. (Paříž, 2024)

„Často se mě ptají, zda je olympijská vesnice, která po dobu her hostí ty nejlepší sportovce světa, opravdu takovým jedním velkým sexuálním festivalem, jak se mnohdy traduje. Moje odpověď je vždy stejná: ano, vaše představa je velmi správná. Na svých prvních olympijských hrách jsem byl v Barceloně v roce 1992. Musím přiznat, že za dva a půl týdne jsem měl sex víckrát, než za zbytek mého tehdejšího dosavadního života,“ svěřil se Matthew Syed deníku The Times.

„V reálu to tedy znamená dvakrát, což možná pro někoho nezní až tak skvěle, ale věřte tomu, že pro jednadvacetiletého vysokoškoláka s křivými zuby to byl menší zázrak. Barcelona byla pro mnoho z nás, olympijských paniců, stejně tolik o sexu, jako o sportu,“ dodává.

Dvojnásobná zlatá olympijská medailistka, americká fotbalistka Hope Solová popsala, že sexuální eskapády v olympijské vesnici jsou často dost divoké. „Když tihle lidé trénují, jsou na sto procent zaměření na svůj výkon. Když jdou ale na drink, dají si rovnou dvacet drinků. Tak si představte, jak to asi je se sexem. Na zážitky, které máte mít na celý život, si chcete vytvořit silné vzpomínky – ať už se jedná o sex, párty nebo sport,“ říká.

„Viděla jsem na olympiádě lidi, jak si užívají sexu přímo pod širým nebem a vůbec neřešili, že je přitom někdo může vidět. Dělali to na trávě, mezi budovami, všude. Lidé tam na to zkrátka jdou a souloží,“ prohlásila.

Zdroj deníku The Mail, olympionik, který nechtěl být jmenovaný, uvedl: „Když člověk chtěl, mohl spát každou druhou noc olympiády s jinou ženou. Když měl někdo navíc svůj vlastní pokoj, jako měli někteří sportovci, šlo to samozřejmě ještě líp. Američané obecně nejvíce flirtovali a byli nejvíce svolní k sexu. Kromě nich pak také hlavně východní Evropané – ti jsou v tom opravdu velmi pohodoví a uvolnění,“ dodal se smíchem.

Pořadatelé letošních letních olympijských her v Paříži se rozhodli vybavit ubytovny atletů postelemi z lepenky, které lze po skončení her levně recyklovat. Mnozí se domnívali, že konstrukce z kartonu neudrží najednou dva lidi a má tudíž zároveň bránit sportovcům v provozování sexu během olympiády. Britský skokan do vody Tom Daley však názorně předvedl, že na posteli lze poměrně divoce skotačit, aniž by se rozpadla.