Roušky minimálně do podzimu, infekci se nelze účinně bránit, říká Jágrová

Na jaře přibývalo denně až 15 tisíc nakažených. Teď jsou to nižší stovky, více než polovina národa je očkovaná. Není čas začít žít normálně? Bez respirátorů a bez počítání nakažených?

Křivka je teď velmi příznivá, velmi nízká. Všichni ale víme, že podzim bude horší. Takže musíme počkat do podzimu. Vydržet to. Nikdo nechceme zažít loňský příšerný rok. Chceme se posunout k odložení respirátorů a všech opatření, ale ten respirátor je to nejmenší. Je to sice obtěžující, většina z nás ho nemá ráda, ale je to to nejmenší. Mutace Delta je infekčnější, a proto je nezbytné pokračovat v jejich nošení uvnitř minimálně do podzimu.