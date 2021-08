Přibylo 211 nových případů, o 45 více než před týdnem

Aktuálně je s nemocí covid-19 hospitalizováno 65 pacientů. V těžkém stavu jich je 13. Laboratoře provedly celkem 56 918 antigenních testů a 26 645 PCR testů. Ve čtvrtek se testovalo méně než minulý týden. Před týdnem laboratoře provedly 36 710 PCR testů a 63 890 antigenních testů.



Reprodukční číslo má ke čtvrtku hodnotu 1,05. Pokud je číslo R pod hranicí jedna, šíření epidemie zpomaluje. Číslo od minulých dnů mírně stouplo. Incidenční číslo, které udává počet nakažených lidí za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel, je 12.

Zdravotníci ve čtvrtek podali dalších 31 107 dávek očkování. Celkem má Česká republika 5 624 870 lidí s ukončeným očkováním. První dávku má zatím 5 624 870 lidí. Nejvíce naočkovaných je v Praze.

Od začátku loňského března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy, bylo v zemi potvrzeno téměř 1,68 milionu případů koronaviru a s covidem-19 zemřelo 30 399 lidí. Úmrtí za poslední týden přibylo pět, zatím poslední z nich ve středu.



„Celá Evropa má zhoršující se trend,“ řekl ministr Adam Vojtěch v pondělí k vývoji nákazy koronavirem. Z toho důvodu zůstanou testy na covid-19 hrazené ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví dále nepočítá s úpravou nošení roušek. Nepředpokládá ani testování ve firmách.



S návratem lidí do zaměstnání a dětí do škol by podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška měl počet nakažených stoupat. Vývoj ale nebude tak dramatický jako před rokem. „Vstupujeme do podzimu s velmi dobrými čísly, máme vysokou proočkovanost,“ konstatoval Dušek.