Školní pokus na dětech. Žáci napříč Českem zkusí kombinovanou výuku

Čtyři dny ve škole, v pátek „home office“. I tak bude od září pro některé žáky vypadat vyučování. Učení částečně z domova by se mohlo stát i mimo pandemii koronaviru jednou z běžných forem výuky. Příští školní rok to otestuje 72 škol, které se samy přihlásily ministerstvu školství. Pokud se projekt kombinované výuky po roce osvědčí, může to pro české školství znamenat novou éru.

U některých se distanční výuka osvědčila, záleží to ale na tom, jakou vůli má žák. Dá se to totiž snadno ošidit. Musí tam proto být snaha o spolupráci. Zdeněk Bergman ředitel teplického gymnázia