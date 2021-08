Učitelé si loni polepšili. Jejich mzda překročila hranici 43 tisíc korun

V letech 2018 a 2019 dosahovalo tempo růstu mezd učitelů v mateřských, základních a středních školách dvouciferných hodnot, v loňském roce to bylo 9,2 procenta.

Za poslední tři roky narostly mzdy učitelů o 40 procent z 31 tisíc korun v roce 2017 na více než 43 tisíc korun v roce 2020.

Výdělky v předškolním vzdělávání rostou v posledních letech výrazněji v platové sféře. Např. v minulém roce vzrostl plat učitelek působících ve veřejných mateřských školách o 9,1 procent, zatímco ve školkách soukromých nebo církevních o 1,3 procent. Výrazně se tak rozevírají nůžky mezi těmito dvěma kategoriemi pedagogů, kdy v roce 2020 tento rozdíl činil již 10 500 korun.

V regionálním školství nejvíce vydělávali učitelé na středních školách, jejichž průměrná hrubá měsíční mzda dosáhla v minulém roce

45 800 korun Nejméně naopak braly jejich kolegyně v mateřských školách, a to 36 500 korun.

Mzdy učitelů v regionálním školství rostly mezi lety 2013 až 2017 pomaleji než mzdy všech zaměstnanců v platové sféře. Mezi roky 2017 až 2019 byl naopak nárůst dynamičtější u mezd učitelů.

Loni však opět meziročně vzrostla o něco rychleji platová sféra. Přesto učitelé pobírají v průměru o téměř 10 tisíc méně než vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci v platové sféře.



Výše průměrné mzdy učitelů se významně odvíjí od jejich věku, resp. od délky praxe v oboru.

„Učitelé v regionálním školství mladší 35 let v roce 2020 pobírali v průměru

37 600 korun, jejich kolegové starší 55 let vydělávali o 9 tisíc korun víc. Nejvyšší růst mezd mezi roky 2015 až 2020 nastal u učitelů na základních školách ve věku 55 a více let. Polepšili si o 18 tisíc korun,“ říká Jitka Wichová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Naopak nejmenšího absolutního progresu se dočkaly učitelky v mateřských školách ve věkové skupině do 34 let, a sice o 11 tisíc korun.

Rozdíly mezi mzdami učitelů v jednotlivých krajích jsou relativně malé. Nejvyšší mzdu v roce 2020 dostávali učitelé na Vysočině, a to

44 500 korun měsíčně. Nejnižší mzdy měli učitelé v Královéhradeckém, a to 42 600 korun a v Olomouckém kraji to bylo 42 700 korun.

Zatímco učitelé v Praze i přes druhou nejvyšší mzdu dosahovali pouze na 92 procent průměrné hrubé mzdy pražských zaměstnanců, v Karlovarském kraji mzda učitelů představovala 130 procent průměrné celokrajské mzdy v národním hospodářství.