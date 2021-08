Většina dětí se testovat nechá, rozhodují rodiče, míní zástupci škol

Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce nebude pro školy testování nijak náročné. Obdobně totiž postupovaly již na konci předchozího školního roku, když se děti na několik týdnů do lavic vrátily. „Komplikované to bude tím, že budeme muset co nejrychleji zjistit, kteří žáci jsou už očkovaní a kteří se budou muset nechat testovat,“ vysvětlil Zajíc.

V praxi podle něj do škol přijde na první vlnu testování počet testů odpovídající množství všech žáků. Podle počtu přebytečných sad pak dostanou od státu na druhé a třetí testování menší či větší množství dodávek. „Po prvním kole se zjistí aktuální počet a budou se pak dofasovávat ty zbývající,“ uvedl Zajíc.

Také Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií, nemá s nastavenými pravidly žádný problém. „V zásadě se vším souhlasím,“ uvedla.

„S kolegy, se kterými jsme o tom mluvili, jsme se shodli, že je to postavené rozumně,“ okomentoval plán ministerstev školství a zdravotnictví šéf Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček. Podle něj tam není nic neočekávaného. Naopak si zástupci škol chválí, že homogenita skupin není nařízená, jen doporučená. Mohou se tak konat semináře.

S opatřeními souhlasí i střední odborné školy a učiliště. Podle předsedy Sdružení učňovských zařízení Karla Dvořáka jsou na září dobře připraveni. „Opatření jsou přesně v tom duchu, jako když končil loňský školní rok. Není tam nic, co by nám trhalo žíly. Vše je logicky popsáno a nic zásadního se pro nás nemění,” uvedl Dvořák. Problém prý nebudou ani izolační místnosti, i ty už totiž školy měly na konci minulého školního roku.

Necháte své děti na začátku školního roku testovat? celkem hlasů: 46 Ano 14 Ne 24 Testovat se nemusí, jsou očkované 8

Určitý problém mohou představovat rodiče či děti, které testování odmítnou. Takoví studenti budou muset podle věku nosit i ve třídách roušky či respirátory. Nebudou se navíc moci zúčastnit tělocviku či hudební výchovy. „Je to ale jejich volba,“ míní Schejbalová, pod kterou spadají spíše starší děti.



Testování odmítá minimum žáků

Podle Zajíčka nehrozí, že by tohle někteří žáci vnímali jako výhodu a tak se nenechali otestovat. Rozhodnutí navíc záleží na jejich rodičích. „Pro ně už to úskalí toho, že budou muset sedět v rouškách nebo respirátorech, bude protivné. Těch, kteří se budou chtít testování vyhnout, bude minimum,“ předpokládá. Organizační problém podle něj nepředstavuje ani to, že neotestované děti budou muset sedět v jídelnách bokem od ostatních.

„Je samozřejmě otázkou, kolik takových žáků bude, ale je to opatření, které platí jen do desátého září, takže je to poměrně krátkodobá záležitost,“ dodal.

Testování se uskuteční 1., 6. a 9. září. U prvňáků a žáků přípravných tříd může být první testování až druhý školní den. Antigenní testy určené pro samoodběr dostanou školy od státu. Školy mohou použít i přesnější PCR testy, musí si je ale zajistit samy. Mohou pak získat příspěvek 200 korun na test. V tomto případě stačí testování jednou týdně. Podle výsledků testování se rozhodne, zda se v něm bude pokračovat. Pokud by ve školách v jednom okrese bylo více než 25 pozitivních případů na 100 000 provedených testů, testování by pokračovalo do konce září, vždy jednou týdně.

„Samozřejmě to není dobře a budeme se snažit tyto věci minimalizovat. Uvidíme, do jaké míry se to podaří. Vzhledem k tomu, že takto jsou nastavena opatření ministerstva, jsme povinni je dodržovat,“ řekl zase Zajíc na dotaz, zda opatření nepovedou k vyloučení části dětí z kolektivu. O rodičích, kteří testování odmítají, ví, je jich ale minimum.

Děti, které se testovat nenechají, se do běžného kolektivu vrátí po konci plošného testování, tedy deset dní po začátku školního roku. Dodržovat opatření, tedy nosit ve třídách roušky, ostatně nebudou muset v prvním školním dni ani prvňáčci, kteří testování podstoupí až 2. září.

„Je to trochu jiný typ testování než v tom předchozím období. Jde o screeningové testování, cílem je zjistit celkovou nálož v populaci,“ vysvětlil Zajíc. Řada učitelů navíc podle něj plánuje danou hodinu či dvě, kterou děti ve škole 1. září stráví, přesunout do venkovních prostor.

Očkovaní učitelé

Výjimku z testování mají očkovaní a ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění. Testování se týká i zaměstnanců škol.



Podle údajů ministerstva zdravotnictví má ukončené očkování přes 95 tisíc dětí do 17 let. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky má k 15. srpnu ukončení očkování 169 329 pracovníků ve školství z celkem 314 913 (infomrace za rok 2020, pozn. red.).

„Data o příslušnosti do profesních prioritních skupin jsou v tuto chvíli už pouze orientační. Řada lidí se již delší čas očkuje volně v rámci otevřených věkových kategorií a není přitom uváděno jejich profesní zařazení,“ uvedla mluvčí Lenka Svobodová. Do statistiky prioritních skupin očkovaní učitelé podle ní každý den přibývají.