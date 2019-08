Za Zemanem do Lán míří Zaorálek, který bude novým ministrem kultury

To, že sociální demokraté nakonec do vlády pošlou jednoho ze svých nejzkušenějších politiků, exministra zahraničí Zaorálka, oznámil předseda ČSSD Jan Hamáček minulý týden, když se kandidatury vzdal sám Šmarda.

„Za současných okolností ve vládě Andreje Babiše být nechci. Nemá to vůbec žádný smysl. Řekl jsem to Janu Hamáčkovi. Nebudu hrát žádné hry. Nemám na to čas a připadá mi to hloupé,“ zdůvodnil to Šmarda.

Babiš totiž podpořil Zemanův názor, že Šmarda být ministrem nemá. Naštvalo ho, že označil ministryni financí Alenu Schillerovou za „Kalouska v sukni“. Za to se nyní Šmarda na svém Facebooku omluvil.

Zaorálek byl dříve místopředsedou ČSSD a Zeman ho kritizoval. Vadilo mu, že byl podle něj Zaorálek mezi těmi, kdo ho nevolili na Hrad, když Zeman kandidoval v roce 2003.

Vztahy se Zemanem dokázal Zaorálek narovnat, když byl ministrem zahraničí ve vládě Bohuslava Sobotky z ČSSD. Měli oba podobný názor na politiku České republiky vůči Číně. Se Zemanem dokonce chodil Zaorálek hrát šachy a prezident ho vzal na milost. Když ho Hamáček navrhl do funkce ministra kultury, Zeman kývl na to, že Zaorálka ministrem jmenuje.

Výměna ministrů může vést k rošádě ve Sněmovně

Nástup Zaorálka do vlády může vést také větší rošádě s funkcemi v Poslanecké sněmovně. Dosud byl totiž budoucí ministr kultury šéfem zahraničního výboru Sněmovny, přičemž na toto křeslo má podle dohod stran po volbách nárok ČSSD. Jenže sociální demokraté nemají ve výboru žádného jiného poslance.

„Jednou z možností je i výměna výborů,“ řekl minulý týden iDNES.cz šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. V neděli k tomu v Otázkách Václava Moravce v České televizi dodal, že by se mu líbilo, kdyby sociální demokracie získala výměnou s ANO vedení sociálního výboru. Ten dosud vedla Radka Maxová, která byla ale zvolena europoslankyní. Neobsazeno ještě zůstává vedení školského výboru. Dříve ho vedl Václav Klaus z mladší, kterého ale ODS vyloučila ze strany a Klaus jr. si pak založil vlastní hnutí Trikolóra.