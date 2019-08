Je to Kalousek v sukni, dělá tupé škrty, útočí Šmarda na Schillerovou

„Namísto odvážných rozhodnutí a systémových změn přichází nová éra tupých škrtů. To bylo ale přesně to, co nám nejvíc vadilo na Miroslavu Kalouskovi. Ten sice měl odvahu k nepopulárním reformám, ale chyběla mu citlivost, trpělivost a hlavně schopnost porozumět potřebným. A tak jeho éra neskončila slavně.

Dnešní ministryně financí paní Alena Schillerová svým přístupem navazuje spíše na Kalouska, než na vlastního šéfa a vládu ČSSD,“ kritizuje Šmarda ministryni financí na svém Facebooku.



„Jde jen o to najít odvahu nebýt Kalouskem v sukni,“ napsal o Schillerové místopředseda vládní sociální demokracie.



Snažím se najít rozumný kompromis, opáčila Schillerová

Schillerová si ze Šmardovy kritiky mnoho nedělá. „Mně to nestojí za komentář. Já jsem v politice už nějakou dobu, takže musím být zvyklá polknout nejednu hořkou pilulku. Já se snažím vyjednat poctivý rozpočet. Snažím se najít rozumný kompromis a věřím, že sociální demokracii záleží na tom, aby tuto zemi neuvrhla do rozpočtového provizoria, což by bylo to nejhorší, co by mohlo občany této země potkat,“ řekla iDNES.cz v reakci na Šmardovu kritiku ministryně Schillerová.



Zdůraznila, že návrh rozpočtu počítá se všemi prioritami vlády, které napsala do svého programového prohlášení, ať už jde o opětovné navýšení důchodů o 900 korun, zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun či růst platů učitelů o 10 procent, tak aby v roce 2020 mohl jejich průměrný plat vzrůst na 45 tisíc korun.

„Nerezignujeme ani na investice. Jestliže zpomaluje ekonomika, tak investice jsou motorem ekonomiky. Minulý týden jsem se dohodla s ministrem dopravy Kremlíkem, že mu navýším investice do Státního fondu dopravní infrastruktury o 5 miliard,“ uvedla Schillerová. Připomněla také, že začala řešit „mrtvé duše“ čili neobsazená místa, na něž stát dříve posílal peníze.



Šmarda: Těžko věřit někomu, kdo se sám bojí reforem

Podle Šmardy stačí mít odvahu ke skutečným reformám. „Zmiňoval jsem jednotné inkasní místo. To ušetří státu peníze a administrativu, lidem pak čas a energii. Nabízí se sloučení Generálního finančního ředitelství a Celní správy. Těžko však mít důvěru v to, že bude skutečným lídrem úspor ten, kdo má ze všech ministerstev zdaleka nejvyšší průměrný plat zaměstnanců. Těžko věřit dobrou vůli někomu, kdo nutí ostatní k plošným škrtům a sám se bojí nutných a užitečných reforem,“ napsal také Šmarda.

Jeho kritika je pokračováním tlaku sociální demokracie na změny v návrhu rozpočtu na příští rok, který počítá se schodkem 40 miliard korun. Na konci července ČSSD oznámila, že chce jednat o vyšším rozpočtu na příští rok pro svá ministerstva, jsou podle ní podfinancovaná. Vnitro podle sociální demokracie potřebuje 5 až 6 miliard korun navíc, ministerstvo práce a sociálních věcí 11 miliard a resort zahraničí 1,5 miliardy. Celkové požadavky na rozpočet špičky ČSSD vyčíslily na zhruba 20 miliard korun.

Ještě před letními prázdninami se ministři za ČSSD při prvním projednávání rozpočtu ve vládě zdrželi hlasování. Ihned se objevily úvahy, že si strana připravuje cestu pro možný odchod z koalice. A to ještě před tím, než vypukl boj o výměnu ministra kultury. Návrh rozpočtu musí vláda poslat do Sněmovny do konce září.