Politici o Zaorálkovi: Zkušenosti manažera má, otázkou je vztah ke kultuře

Funkce ministra kultury má podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše dvě roviny - musí se jednat o někoho akceptovatelného prezidentem a kompetentního pro výkon funkce. Manažersky, z pohledu vedení resortu, Zaorálek kompetence podle něj pravděpodobně má.

„Pak je tam ta otázka resortu jako takového, vztahu ke kultuře a akceptace s kulturní obcí. Tam mám nejen obavy, že nesedí pirátskému pohledu na rozvoj kultury v České republice, ale tam ty kompetence nevidím,“ vysvětlil v České televizi.

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa sociální demokraté uvažovali o někom, kdo má zkušenost s řízením resortu. „Myslím si, že je to konečně nominace, která v sobě zahrnuje vztah ke kultuře a manažerské schopnosti,“ řekl Filip.



Předseda KDU-ČSL Marek Výborný vnímá Zaorálka spíš jako odborníka na diplomacii.

„Je to ale rozhodnutí ČSSD. Já bych chtěl připomenout, že tu nejsme od toho, abychom hodnotili kompetence toho daného člověka, je to zodpovědnost předsedy sociální demokracie a hlavně premiéra,“ popsal. „Pokud se domnívá vláda, že toto je to ideální jméno, které dokáže být přínosem pro kulturu, a o to tady jde, tak nechť se potom koná podle ústavy,“ doplnil.

Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila potřebuje resort kultury do svého čela ministra, který kultuře rozumí a má respekt u odborné veřejnosti. „Místo toho sociální demokraté opět přichází s ryze politickou nominací člověka, který možná bude ČSSD loajální, ale o kultuře nic neví. Tratit na tom bude ČR,“ napsal na Twitteru.

Jiří Pospíšil (Twitter) @Pospisil_Jiri Nepoučitelná ČSSD. Resort kultury potřebuje do svého čela ministra, co kultuře rozumí a má respekt u odborné veřejnosti. Místo toho sociální demokraté opět přichází s ryze politickou nominací člověka, který možná bude ČSSD loajální, ale o kultuře nic neví. Tratit na tom bude ČR. 1 člověk to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Východisko ze situace, kdy je ČSSD v kleštích

Občanská demokratická strana doufá, že skončí „taškařice“ kolem ministerstva kultury. „Snad se Lubomír Zaorálek nebude při řízení resortu inspirovat KLDR, kterou před časem navštívil,“ komentovala to ODS na Twitteru.



ODS (Twitter) @ODScz Snad taškařice kolem Ministerstva kultury tímto končí. Snad se Lubomír Zaorálek nebude při řízení rezortu inspirovat KLDR, kterou před časem navštívil. https://t.co/WfDqDcZCxa odpovědětretweetoblíbit

Předseda SPD Tomio Okamura považuje nominaci Zaorálka za nepřijatelnou, v ČT řekl, že Zaorálek před rokem 1989 působil jako cenzor.

„To, že ČSSD nominovala pravou ruku Bohuslava Sobotky svědčí o naprosté kádrové nouzi,“ řekl. Nevěří také, že s nominací skončí vládní krize, podle něj je příčinou sporů vládní angažmá sociální demokracie.



Matyáš Chochola, sochař a jeden z organizátorů demonstrace před ministerstvem kultury, která se uskutečnila na konci dubna, vnímá jmenování Zaorálka jako východisko ze situace, kdy je ČSSD v kleštích. „Je to jedna z možností, kdy je pan Zaorálek jistou protiváhou prezidentu republiky,“ řekl.



„Budeme trvat na tom, aby nový ministr vzal za své naše požadavky a ohledně změn co se táře Národní galerie a odborných rad, které by podle nás měly v kulturních institucích začít fungovat,“ uzavírá Chochola.