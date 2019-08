Zeman jmenuje Zaorálka v úterý, Staněk výběr ministra kultury chválí

„Věřím, že Lubomír Zaorálek bude reprezentovat tu zodpovědnější část ČSSD a bude pokračovat v podpoře těch, co drží kulturu zdola, ne těch nahoře, co si z toho udělali výhodný byznys,“ napsal na Twitteru Staněk.

Ještě před jmenováním Zaorálka se s ním v pondělí odpoledne Zeman potká.



Zaorálka navrhl jako nového ministra kultury předseda ČSSD Jan Hamáček poté, co se nominace vzdal místopředseda strany Michal Šmarda. A Zaorálek by měl u Zemana projít. Prezident bývalého ministra zahraničí přijme v pondělí a poté by už Zaorálek mohl být jmenován ministrem.

Skončí tím spor o ministerstvo kultury, který zaměstnával politiky od dubna, kdy odbornou veřejnost rozezlilo, že Staněk odvolal ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Sociální demokracie se pak rozhodla Staňka vyměnit. Prezident Zeman se Staňka zastával a dokázal ho udržet ve funkci do konce července. A když ho odvolal, dal najevo, že Šmarda přes něj neprojde.



Ačkoli ČSSD kvůli tomu hrozila i odchodem z vlády, Hamáček nakonec vymyslel, že do vlády znovu přivede Zaorálka, muže, který byl původně odpůrcem vzniku menšinové vlády tolerované komunisty. Hlasoval proti vstupu ČSSD do vlády i ve vnitrostranickém referendu.

Dříve napjaté vztahy se Zemanem, protože ho nevolil na Hrad v roce 2003 spolu s částí poslanců ČSSD, ale Zaorálek dokázal narovnat jako ministr zahraničí. Se Zemanem pak dokonce chodil hrát šachy a prezident ho vzal na milost.

Hamáček ještě musí získat podporu v předsednictvu ČSSD

Hamáček, který hájí koalici s ANO, jež mu přinesla pozici ministra vnitra, ještě bude muset na pátečním jednání předsednictva ČSSD překonat odpor části straníků ke koalici s Babišem.

Mezi nejvýraznější kritiky patří ústecká organizace, která dokonce vyzvala Hamáčka k rezignaci, a bývalý ministr vnitra Milan Chovanec z Plzeňského kraje a jeho spojenci. Očekává se ale, že Hamáček případný útok na něj a na koalici ustojí, a pokračování vlády, i s ministrem Zaorálkem v čele kultury, si obhájí.