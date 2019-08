Vedení ČSSD musí vyřešit, kdo povede zahraniční výbor místo Zaorálka

Další možností ČSSD je do zahraničního výboru místo Zaorálka poslat člena výboru pro evropské záležitosti, místopředsedu Ondřeje Veselého.



„Budu se ptát na to, kdo povede zahraniční výbor. Je to teď asi největší problém,“ řekl iDNES.cz před jednáním klubu poslanec Jaroslav Foldyna. On sám má k problematice blízko, ale výrazně se kvůli své proruské orientaci rozchází s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem.

„Musíme taky vyřešit, kam zamíří exministr Staněk,“ řekl Chvojka. U něj je nasnadě, že být to mohl být výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, kde by mohl nahradit právě svého nástupce Zaorálka. Ale větším oříškem je pro ČSSD zahraniční výbor.

Otázka, kdo nahradí Zaorálka, je oodle poslance Jana Birkeho předčasná. Poslankyně a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová uvedla, že ji budou zajímat výroky Foldyny z poslední doby. Foldyna v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že je připraven podporovat vládu, i kdyby sociální demokracie opustila koalici s ANO.



Špičky vedení strany posoudí Hamáčkův postup

Vedení sociální demokracii odpoledne čeká jednání předsednictva strany, kterému bude předcházet schůzka užšího vedení, grémia. Širší vedení strany posoudí postup šéfa strany Jana Hamáčka při výměně ministra kultury.

Ústecká ČSSD vyzvala Hamáčka k rezignaci, ale zůstala osamocena. Ve šedesátičlenném vedení má ústecká krajská ČSSD jen dva zástupce, což jasně naznačuje, jakou šanci má protihamáčkovský vzdor tohoto kraje.



Prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat na post ministra kultury místopředsedu ČSSD Michala Šmardu. Hamáček pak představil jako nového kandidáta Zaorálka. Zeman s nominací Zaorálka souhlasí. V pondělí ho přijme na zámku v Lánech a úterý ho jmenuje ministrem.