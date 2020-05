Vláda posílí ministra, aby vynutila dodržení omezení do 25. 5., i odklad EET

Zatím Sněmovna schválila pozastavení celé EET na dobu stavu nouze a následující tři měsíce. Nouzový stav Sněmovna schválila do 17. května.



„Na pondělní vládě navrhnu, aby se EET pro všechny vlny odložila do konce roku 2020. Jak ti, kteří spadali do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak ti, kteří měli původně začít evidovat 1. května, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021,“ napsala na Twitteru ministryně financí Alena Schillerová.

Premiér Andrej Babiš s tím souhlasí. „Ni se podle mě nestane,“ řekl Babiš v neděli v rozhovoru pro Českou televizi.



Omezení i po skončení nouzového stavu

Změna zákona o ochraně veřejného omezení má vládě umožnit, aby některá restriktivní opatření kvůli riziku šíření koronaviru mohla platit také po skončení nouzového stavu, který Sněmovna schválila jen do 17. května. Vláda si přitom uvolňování těchto opatření naplánovala do 25. května.

„Půjdeme v úterý do Sněmovny v rámci stavu legislativní nouze a budeme chtít, aby ministerstvo zdravotnictví mělo větší kompetenci, to znamená, aby v rámci jejich kompetencí mohli rozhodnout to, co jsme rozhodli na toho 25. května. Děláme všechno, abychom ochránili zdraví našich lidí,“ zdůvodnil to premiér Babiš po jednání s prezidentem Milošem Zemanem.

Ministr zdravotnictví má podle návrhu mít možnost zakázat či omezit činnosti například v případě bazénů, wellness zařízení, veřejné dopravy všech druhů, zdravotnických zařízení, veřejných sociálních služeb a nařídit jim používání hygienických opatření. Bude moci nařídit používat osobní ochranné prostředky a dezinfekční prostředky, regulovat hromadné akce a omezit jejich rozsah.

Havlíček má návrh, aby stát hradil část nájmů firmám

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček vládě představí svůj návrh, aby stát podnikatelům postiženým dopady koronaviru a nařízeními vlády uhradil až polovinu nájemného za dobu od 12. března do konce června. Dalších 30 procent by měl uhradit pronajímatel a 20 procent nájemce. Podmínkou ale má být, že se pronajímatel a nájemce zároveň dohodnou na snížení nájmů.



„Logika by měla být taková, že stát přispěje na nájemné, ale že se dohodne nájemce s pronajímatelem na slevě nájemného. Odstavili jsme část podnikatelů od provozu, protože nemohli prodávat, měli tím pádem zavřeno, na ty by se to vztahovalo,“ uvedl pro iDNES.cz Havlíček.

Návrh existuje ve více variantách - jedna z nich je, že by náklady byly rozdělené na třetiny - ale sám Havlíček preferuje, aby stát převzal polovinu nákladů za nájem podnikatelů, kteří museli zavřít provoz.

Možnost odkladu odvodů na sociální pojištění

Ministři projednají také to, aby si firmy mohly kvůli koronaviru odložit placení sociálních odvodů o tři měsíce. „Mělo by se to týkat odkladu, nikoliv odpuštění. V tuto chvíli máme shodu na třech měsících,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Sociální odvody zahrnují nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Zaměstnavatel odvádí z výdělku 24,8 procenta a zaměstnanec dalších 6,5 procenta.

