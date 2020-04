Poslanci rozhodnou o žádosti vlády prodloužit nouzový stav do 25. května

5:37 , aktualizováno 5:37

Sněmovna bude jednat o tom, zda vládě umožní kvůli epidemii koronaviru prodloužit nouzový stav do 25. května. Vláda ho vyhlásila 12. března a poslanci již jednou kývli na jeho prodloužení do konce dubna. Nyní je to nejisté, opozice má výhrady a komunisté, kteří vládu Andreje Babiše tolerují, hovoří o možném prodloužení jen o týden.