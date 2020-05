Vláda chystá pomoc těm, kteří museli zavřít. Uhradí za ně třetinu nájemného

„Chceme to v příští týdnu dobře dotáhnout,“ řekl iDNES.cz vicepremiér a ministr průmyslu o obchodu i dopravy Karel Havlíček.

Když to vláda nestihne schválit v průběhu příštího týdne, nejpozději to podle Havlíčka bude 11. května, tedy v den, kdy se v rámci další vlny uvolňování otevřou obchodní centra a lidé si poprvé od doby, kdy musely zavřít hospody a restaurace, budou moci sednout na jídlo nebo třeba na pivo na zahrádky restaurací.

„Logika by měla být taková, že stát přispěje na nájemné, když se dohodne nájemce s pronajímatelem na slevě nájemného. Odstavili jsme část podnikatelů od provozu, měli tím pádem zavřeno, na ty by se to vztahovalo,“ popsal vicepremiér Havlíček.

„Pomůžeme firmám, které platí nájem, budeme participoval asi třetinou. Děláme maximum, abychom firmám pomohli. Budeme prodlužovat kurzarbeit. Přijdeme s návrhem odložení plateb sociálního pojištění, kdo si to bude přát,“ řekl Babiš, který o tom tento týden mluvil, když byl v Lánech u prezidenta Miloše Zemana.

Havlíček v sobotu iDNES.cz řekl, že existuje i možnost, že by se stát podílel na nájemném pronajímajících podnikatelů více než třetinou. On sám by upřednostnil, aby podíl státu na nájemném byl dokonce poloviční, ale na tom se ještě vláda musí shodnout.



Nájemné má stát zčásti hradit do konce června

„Navrhuji, aby to bylo za dobu od 12. března do 30. června, i když se ty prodejny či provozovny otevřou třeba 25. května. My říkáme, dejme jim to až do 30. 6., protože je pravda, že i když otevřou, tak nebudou hned prodávat, křivka nárůstu bude pozvolná,“ uvedl Havlíček.



Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Pokud by se stát podílel na hrazení nájemného z třetiny, stálo by to podle něj zhruba 3 miliardy korun, kdyby z poloviny, šlo by o cca 4 miliardy korun. Nejde jen o obchodní centra, ale i desetitisíce hospod, malých obchodů, nebo třeba kadeřnictví.

„Musí dodat potvrzení, že se dohodli s pronajímatelem, že jim sleví. Nájemce musí také prokázat jednoznačně, jakou částku platil, například výpisem z účtu,“ popsal iDNES.cz vicepremiér Havlíček.

O úhradu nájemného státem usilovala opozice

O to, aby se stát podílel na úhradě části fixních nákladů podnikatelů, kteří museli zavřít provoz, dosud marně usilovala opozice, a to při schvalování vládních opatření, které mají snížit dopady koronaviru.

Vehementně se v v tom angažovala TOP 09. Původně navrhovala, aby stát hradil 100 procent nájemného těm, kteří museli zavřít, a 80 procent těm, kteří měli omezené podnikání. Při schvalování proplácení kompenzačního bonusu pro OSVČ až do šestého ledna navrhl šéf poslaneckého klubu TOP 09 a exministr financí Miroslav Kalousek tři varianty, jak by se měl stát na hrazení nájmu podnikatelů podílet - v případě úplného zavření ze 60, 50 nebo ze 40 procent.

„Uvědomte si prosím, že někdo, kdo platí 100 tisíc korun nájem, k tomu ještě služby a pojištění, že pro něj kompenzační bonus opravdu není řešením a že pokud mu nepřispějeme na ty fixní náklady, tak poměrně značné procento těchto provozů už neotevře, protože je chiméra se domnívat, že má někdo více jak tříměsíční rezervy. Je chiméra se domnívat, že v ohroženém sektoru mu někdo půjčí. Pokud těmhle živnostem a provozům nepřispějeme přímo na jejich fixní náklady, o spoustu z nich přijdeme,“ řekl Kalousek. Ani jeden návrh ale poslanci ANO, ČSSD a KSČM nepodpořili.

Nyní opatření předloží vláda. A podnikatelé, pokud se nájemci a pronajímatelé dokážou dohodnout na slevě, se na úhradě části nájemného státem dočkají.

„Je to už klasický scénář: Vláda naše připomínky a návrhy přehlasuje, nechce o nich jednat a pak je předloží jako svůj návrh. Nejdůležitější ale je, že to předloží. Může počítat s naší podporou. Hlavně rychle, prosím. Ať se toho malé podniky dožijí,“ reagoval na Twitteru Kalousek.



Počet osob s covid-19 dle krajů