Koronavirová krize potrvá až do příštího jara, myslí si třetina Čechů

„Mezi oslovenými Čechy se ale objevují i optimisté. Téměř třetina lidí je přesvědčena, že do života, jak ho známe z doby před epidemií nemoci covid-19, se vrátíme už na podzim. Pětina si dokonce myslí, že tato situace nastane už v červnu, kdy otevřou i poslední zavřené restaurace, obchody a provozovny,“ uvedl šéf Mutumutu Jindřich Lenz.



Proti předchozím vlnám dotazování roste také počet lidí, kteří uvádějí, že na ně epidemie a s ní spojená opatření dopadají finančně. Na 59 procent lidí pociťuje negativní důsledky omezeného fungování ekonomiky.

Nejčastěji, v jedné třetině případů, uvádějí propad rodinných příjmů o polovinu, přibližně desetina oslovených ale bojuje s poklesem příjmů o tři čtvrtiny.

Pokles příjmů nutí Čechy šetřit. Na 42 procent oslovených musí šetřit na měsíčních výdajích, hlavně na jídle, ale i na dalších běžných útratách v domácnosti.

„Ukazuje se, že v českých domácnostech už se jede na doraz. Třetina lidí už odložila všechny dříve naplánované větší výdaje, jako jsou rekonstrukce, nákup auta či nábytku, pětina lidí už teď ví, že si nebude moci dovolit letní dovolenou, a to ani v rámci Česka, a necelá pětina počítá s tím, že letos bude mít chudší Vánoce,“ podotkl jednatel EMA data Jiří Paták.

Průzkum o koronaviru Jak zvládáte omezení spojená s koronavirem právě vy, vaše rodina a děti? Zapojte se do velkého průzkumu portálu iDNES.cz.

Průzkum se ptal také na to, jak lidé hodnotí práci vlády v boji proti epidemii a jak se zvládá postarat o zaměstnance, živnostníky a podnikatele, které krize zasáhla ekonomicky. V obou oblastech nejvíc lidí hodnotilo na stupnici jako ve škole trojkou, stejná je i průměrná známka.

Přestože denní přírůstky nově nakažených lidí v Česku v poslední době klesaly, lidé své chování podle průzkumu nezměnili. Dvě třetiny tvrdí, že zůstávají převážně doma. Třetina lidí začala častěji chodit do přírody. I v budoucnu mají lidé v plánu opatrnost. Téměř polovina respondentů se stále plánuje vyhýbat místům a akcím s velkou koncentrací lidí. Naproti tomu roušku poté, co už to nebude povinné, plánuje nosit jen sedm procent oslovených.