Pomoc státu podnikatelům má být s krytím části nájemného, navrhuje TOP 09

Podpora by podle TOP 09 měla být na krytí fixních nákladů podnikatelů. „U restaurací se snažíme o aspoň 80 procent na nájemné, u ostatních 100 procent na nájemné, protože ty nájmy jsou tou největší položkou,“ uvedla šéfka TOP 09.

„Je to nutné minimum k tomu, aby skutečně ty živnosti byly provozované dál. Aby to knihkupectví, to papírnictví, to řeznictví jste mohli provozovat dál a teď jsem vyjmenovala jen maličko případů,“ prohlásila Pekarová Adamová.

Vláda připravila a do Sněmovny už poslala návrh, jímž chce vyplatit jednorázově částku 25 tisíc korun těm osobám samostatně výdělečně činným, jejichž příjem se za první čtvrtletí ve srovnání s loňským rokem propadl o deset procent a jejichž loňský příjem byl alespoň 180 tisíc korun.

Po kritice ministryně financí Alena Schillerová i premiér Andrej Babiš připustili, že se návrh ještě změní. „Nemůžeme tam dávat nějaká kritéria a složitou byrokracii. Potřebujeme dostat rychle peníze k lidem,“ řekl Babiš ve čtvrtek v rozhovoru pro Blesk.

„Jsem otevřena ten parametr posunout třeba tak, že nebudeme zkoumat propad, ale budeme zkoumat třeba nárůst a nedostane to ten, kdo by měl nárůst, tomu jsem otevřená,“ připustila Schillerová.



ODS navrhla, aby nárok na 30 tisíc korun od státu měli všichni živnostníci, žádost o kompenzaci by mělo být možné podat online. Strana to navrhne ve Sněmovně 7. dubna na mimořádné schůzi, kde budou poslanci všechny vládní návrhy, včetně prodloužení nouzového stavu, schvalovat.



S vlastním nápadem, jak pomoci všem lidem, kteří sami podávají daňové přiznání, přišli Piráti. Navrhují, aby jim stát ve třech měsíčních splátkách vyplatil celkem 33 tisíc korun s tím, že by ale v příštím roce nemohli uplatnit daňovou slevu na poplatníka, která je 24 840 korun.



Počet osob s COVID-19 dle krajů

1029 476 112 175 124 258 135 115 130 126 234 356 156 347

Zdroj dat: oficiální data za předchozí dny poskytujeme Ministerstvo zdravotnictví na základě hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří, aktuální data aktualizuje redakce iDNES.cz na základě oficiálních zdrojů.