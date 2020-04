Konec daně z nabytí nemovitosti, do kin už 11. 5., deváťáci se vrátí do škol

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Zrušení daně z nabytí nemovitosti oznámila po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová. Musí to ještě potvrdit parlament. „Domníváme se, že by to mohlo oživit trh s nemovitostmi,“ řekla Schillerová.

Vláda kývla i na návrh ministra školství Roberta Plagy, aby se již 11. května mohli vrátit do škol nejen studenti posledních ročníků středních, ale také základních škol.



Od 11. května bude moci až 100 lidí do kina i divadla

Vláda se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha rozhodla, že už 11. května bude moci zamířit až sto lidí do kina či divadla a stejný počet osob bude moci nově být také na svatbě.

Naopak v létě se podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka nebudou moci konat velké festivaly, jichž se účastní tisíce lidí. Například Colours of Ostrava. Konat se nebude také filmový festival v Karlových Varech.

Další výjimky z nošení roušek

Povinnost nosit roušky se podle Vojtěcha nebude už od pátku 1. května vztahovat nejen na děti do 7 let, ale také na osoby, jejichž aktuální duševní stav neumožňuje dodržování tohoto zákazu ani na moderátory a redaktory vystupující v rozhlasových či televizních pořadech ve studiu a bez hostů.

Umělci a moderátoři ale budou muset mít test na koronavirus s negativním výsledkem, který není starší než čtyři dny. Pokud provádění díla trvá déle, budou muset umělci být testováni alespoň jednou za dva týdny.



Už dříve dostali výjimku z nošení ochranných prostředků dýchacích cest řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách, členové domácnosti jedoucí v jednom autě, autisté či děti do dvou let.



Vláda se rozhodla ulevit také pendlerům

Vláda se také rozhodla ulevit pendlerům. Potvrzení, že nemají koronavirus, budou muset předložit jednou za měsíc. Dosud to museli dělat jednou za dva týdny. O rozhodnutí vlády iDNES.cz informoval ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.



Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Ministři se také krátce věnovali prodloužení nouzového stavu. Sněmovna vládě povolila prodloužit nouzový stav, který měl původně skončit 30. dubna, ale jen do 17. května. Vláda usilovala o prodloužení o pětadvacet dnů. „Nouzový stav by měl toho sedmnáctého skončit,“ řekla po jednání vlády Schillerová.

Při hlasování o prodloužení nouzového stavu nikdo z ministrů podle Hamáčka nebyl proti ani se nezdržel. Vláda ale už také plánuje, že příští týden projedná změnu zákona, která by posílila pravomoci ministerstva zdravotnictví, aby restrikce, které vyhlásila, vydržely až do 25. května, na kdy si vláda naplánovala poslední velkou fázi rozvolňování opatření.

Právě 25. května by podle vlády mohli lidé jít i do vnitřní části hospod a restaurací, nejen na zahrádky, do divadel, do vnitřních pavilónů zoologických zahrad či jít si zaplavat do vnitřních bazénů.

Organizátoři kulturních akcí nabídnou vouchery

Vláda na svém zasedání schválila i návrh zákona ministra kultury Lubomíra Zaorálka, který dává možnost organizátorům kvůli koronavirové epidemii místo vrácení již zaplacené vstupenky zákazníkovi, bude-li ten chtít, nabídnout místo toho poukázku, kterou bude moci zákazník vyčerpat na náhradní akci nebo na stejnou akci v jiném termínu.

Lidé se budou moci přihlásit u organizátorů o poukázky na akce s předpokládaným termínem konání do 31. 10. 2020.

Počet osob s covid-19 dle krajů