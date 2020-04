Lídři demokratické opozice spolu představí návrhy na podporu firem i OSVČ

Tiskové konference v 11 hodin se zúčastní předsedové či místopředsedové Pirátů, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

Sněmovna bude totiž v úterý a ve středu na mimořádné schůzi rozhodovat o návrhu vlády prodloužit nouzový stav a o sérii vládních návrhů ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru.

Nouzový stav v zemi zatím platí do 11. dubna. Vláda ho chce prodloužit o třicet dnů, ale po výhradách opozičních stran, i komunistů, kteří vládu ANO a ČSSD tolerují, připustil premiér Andrej Babiš, že mu nebude vadit, když Sněmovna nouzový stav prodlouží jen do konce dubna.



Lídři demokratické opozice již v minulých dnech prezentovali některé návrhy stran, které vedou.

Podle šéfa poslanců ODS Zbyňka Stanjury by měly OSVČ dostat 30 000 korun, nárok na příspěvek by měli mít všichni živnostníci a žádost o kompenzaci by mělo být možné podat online. ODS tak reagovala na návrh ministryně financí Aleny Schillerové, aby OSVČ dostaly jednorázový příspěvek 25 tisíc korun za splnění určitých podmínek.

S vlastním originálním nápadem, jak pomoci všem lidem, kteří sami podávají daňové přiznání, přišli opoziční Piráti. Navrhují, aby jim stát ve třech měsíčních splátkách vyplatil celkem 33 tisíc korun s tím, že by ale v příštím roce nemohli uplatnit daňovou slevu na poplatníka, která je 24 840 korun.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová řekla, že stát by měl podle TOP 09 pomoci drobným podnikatelům, kteří museli zavřít provozovnu kvůli zabránění šíření koronaviru, tím, že jim uhradí náklady na nájemné. Lidovecký šéf Marian Jurečka zase vyzval vládu, aby vláda otevřela farmářské trhy.

