Vláda rozhodne, zda ještě před Velikonoci otevřou některé další obchody

6:19 , aktualizováno 6:19

Ministři by v pondělí mohli rozhodnout, zda budou moci otevřít některé další obchody. Premiér Andrej Babiš řekl, že by od čtvrtka mohly dostat tuto šanci obchody s pracovními oděvy či dětským textilem. Zpřístupnit chce i některá veřejná sportoviště, kde by lidé nemuseli mít roušky. Rozhodnutí má ale také záviset na stanovisku hygieniků.