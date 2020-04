Cestovky budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy

Poukazy budou moci odmítnout lidé nad 65 let, zdravotně postižení nebo nezaměstnaní. V případě, že lidé poukaz do 31. srpna příštího roku poukaz nevyčerpají, budou mít nárok na vrácení uhrazených záloh. Návrh zákona vláda schválila v pondělí, tento týden ho bude projednávat Sněmovna.

„Lidé, kteří mají zájezd zaplacený o nic nepřijdou. Poukaz musí mít stejnou hodnotu, musí dostat adekvátní zájezd a pokud ho nedostanou, tak pak teprve dostanou peníze zpátky,“ uvedl Havlíček.



Poukazy budou chráněny zárukou pro případ úpadku cestovní kanceláře (CK) a budou vydávány bez doplatku. Pokud to nebude možné a ochranná doba skončí, CK bude muset klientovi uhradit veškeré zaplacené zálohy. „Je tam ochranná lhůta pro cestovky po dobu jednoho roku, protože pokud bychom toto neudělali, tak hrozí skutečně kobercový zánik cestovních kanceláří. A popravdě řečeno ten dotyčný by se stejně těžko dovolával prostředků, protože by to byl hromadný kolaps a bankroty,“ řekl Havlíček.

Hotovost CK bude muset lidem vrátit i v případě, že náhradní zájezd v ochranné době nevyčerpají, a to nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby. Lidé, kteří si koupili zájezd s odjezdem do 31. srpna, ale nebudou ho chtít absolvovat kvůli obavám o své zdraví nebo ztrátě zaměstnání, mohou rovněž CK požádat o vydání poukazu. Za běžných podmínek by museli při jeho zrušení uhradit storno poplatky.

Ministerstvo pro místní rozvoj zhruba před dvěma týdny uvedlo, že CK mohou klientům za zrušené zájezdy kvůli koronaviru nabízet poukazy místo zaplacených záloh. Cestovní kanceláře však požadovaly, aby byla tato možnost legislativně ukotvena.

„Asociace českých cestovních kanceláří a agentur obecně vítá, že Česká republika konečně následuje jiné evropské země a přijímá právní rámec řešící současnou tíživou situaci cestovních kanceláří a jejich zákazníků. Legislativní ukotvení mechanismu poukazů bylo od počátku vyhlášení stavu nouze naší ústřední snahou, přetavení tohoto požadavku do podoby konkrétního návrhu zákona proto vnímáme jako pozitivní signál ve smyslu pomoci cestovním kancelářím a agenturám,“ uvedla výkonná ředitelka Asociace Tereza Picková.