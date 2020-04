Ústřední krizový štáb bude po jednání informovat o krocích kolem pandemie

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Na posledním jednání Ústředního krizového štábu se probírala tzv. chytrá karanténa. Ministr vnitra Hamáček uvedl, že jde o program, který má za cíl dohledat osoby, se kterými mohl být člověk nakažený koronavirem v kontaktu. Aktuálně běží v pilotním režimu na Moravě.

Ministr vnitra v pátek zároveň uvedl, že křivku počtu nakažených daří celkem úspěšně zplošťovat. Stále podle něj však není vyhráno. Ústření krizový štáb také navrhuje prodloužit nouzový stav o dalších 30 dní.

V současné době platí nouzový stav do 11. dubna, tedy do Velikonoc. Podle Hamáčka by prodloužení nouzového stavu o 30 dní nebránilo v možném rozvolňování aktuálních omezení. Vláda například zvažuje, zda neotevřít některé další obchody.