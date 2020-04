HDP se letos propadne o 5,6 procenta, očekává ministerstvo v nové prognóze

Resort tvrdí, že přijímaná opatření vlád téměř jistě vyvolají globální recesi. „Byť jen rámcová kvantifikace ekonomických dopadů a jejich načasování je s ohledem na dynamický vývoj situace extrémně obtížná, a pravděpodobně ji bude možné provést až zpětně s určitým časovým odstupem,“ uvedlo ministerstvo.

Letos se HDP České republiky podle prognózy propadne o 5,6 procenta. Původně se předpokládal růst o 2,5 procenta. V příštím roce už by však ekonomika měla posílit, a to o 3,1 procenta.

Z hlediska absolutního objemu HDP by Česko letos vytvořilo 5,53 bilionů korun. Lednový scénář počítal s číslem 5,913 bilionu korun.

Materiál se o výši schodku nezmiňuje. Již dříve ministryně financí Alena Schillerová hovořila o 200 miliardách korun, to byl však hrubý odhad.

„V makroekonomické predikci pracujeme se scénářem, že se v Evropě podaří ve 2. čtvrtletí 2020 situaci s šířením koronaviru zvládnout a následně bude ekonomická aktivita pozvolna oživovat. Šok do agregátní poptávky i nabídky by tedy měl být pouze dočasný a jednorázový, přesto se však česká ekonomika hluboké recesi nevyhne,“ tvrdí resort.

Ministerstvo počítá s omezenými dopady na trh práci. Zvýšit by se měla z 2,2 na 3,3 procenta. Důvodem tak nízkého nárůstu mají být přijatá vládní opatření. Nicméně resort dodává, že se ekonomická situace výrazněji promítne do dynamiky výdělků, zejména v roce 2021, kdy by průměrná reálná mzda měla dokonce klesnout.