Lidovci chtějí, ať vláda otevře farmářské trhy, a nouzový stav delší o 14 dnů

Opírá se o to, že do obchodů s potravin, do supermarketů se může chodit nakupovat. Vláda při přijímání opatření proti riziku šíření nákazy koronavirem dala obchodům s potravinami výjimku, stejně jako lékárnám a drogerií.



Z provozoven, které zavřela, dala první výjimku galanteriím, aby si lidé při nedostatku ochranných prostředků mohli alespoň jít koupit materiál a ušít si sami roušku. Od čtvrtka jsou otevřeny také domácí potřeby.

„Žádám vládu, abychom v úterý po Velikonocích přistoupili k dalšímu rozvolnění podmínek za podmínek, že nosíme roušky a budeme také respektovat odstupy osob,“ řekl Jurečka. A právě farmáři prodávající na farmářských trzích by měli být podle předsedy lidovců další na řadě.

Lidovci podle Jurečky na mimořádné schůzi Sněmovny příští týden podpoří prodloužení nouzového stavu jen o čtrnáct dnů. A to i proto, že 21. dubna se má konat řádná schůze poslanců. „Pokud by se ukazovalo, že epidemiologická situace není dobrá, tak je možné toho 21. dubna rozhodnout o dalším prodloužení,“ Jurečka.

Vláda rozhodla o tom, že chce prodloužit nouzový stav, který končí 11. dubna, o dalších třicet dnů, což by ale museli schválit poslanci. Další strany zastoupené ve Sněmovně k tomu ale mají výhrady. A když i komunisté, na nichž je menšinová vláda ANO a ČSSD závislá, řekli, že kývnou na prodloužení nouzového stavu jen do konce dubna, řekl premiér Andrej Babiš, že termín konec dubna pro konec nouzového stavu je i podle něj dobrý.

Počet osob s COVID-19 dle krajů

1029 476 112 175 124 258 135 115 130 126 234 356 156 347

Zdroj dat: oficiální data za předchozí dny poskytujeme Ministerstvo zdravotnictví na základě hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří, aktuální data aktualizuje redakce iDNES.cz na základě oficiálních zdrojů.