Vláda chce prodloužit nouzový stav, projedná i odklad splácení hypoték

„Pevně věřím, že přesvědčíme Sněmovnu, aby prodloužila nouzový stav,“ řekl ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček. „Určitě bych stál o třicet dnů,“ naznačil Hamáček, o jak dlouhé prodloužení nouzového stavu by mohla vláda žádat.

Ministryně financí Alena Schillerová předloží vládě návrh, aby lidé i firmy mohli žádat odklad o splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na tři nebo šest měsíců. Podle Schillerové by na to měl mít nárok každý, kdo o to požádá, a banky by neměly zkoumat, zda jsou nebo nejsou důvody pro přerušení splácení. Chce novelizovat zákon i o spotřebitelském úvěru. Plánuje stanovit strop pro pokuty za nesplácení, které jsou podle ní vysoké.

Schillerová bude také žádat o podporu nejprve kolegy z vlády a pak i obě komory parlamentu, aby prošel návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a zároveň zrušení daňového uplatnění odpočtů u nových hypoték.

Vicepremiér Karel Havlíček předloží návrh, podle nějž budou moci podnikatelé, kteří museli kvůli nařízením vlády uzavřít provoz, požádat o odklad nájemného až o 6 měsíců. Dlužné nájemné by spláceli v dalším období. „Představím režim zákonný, společně s paní ministryní spravedlnosti, odkladu nájmů pro dotčené firmy, které jsme odstavili od jejich aktivity,“ uvedl v úterý ministr průmyslu a obchodu i dopravy Havlíček.



Počet osob s COVID-19 dle krajů

883 431 104 150 111 199 105 100 109 114 184 300 133 314

Zdroj dat: oficiální data za předchozí dny poskytujeme Ministerstvo zdravotnictví na základě hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří, aktuální data aktualizuje redakce iDNES.cz na základě oficiálních zdrojů.