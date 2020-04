Vláda zpřísnila výpověď z nájmu a podnikatelům nájemné odloží

Úlevy pro podnikatele avizoval ministr průmyslu Karel Havlíček už dříve. Původně hovořil o šesti měsících, nakonec vláda schválila odklad jen do 30. června. Týkají se všech firem, které jsou v nájmu a byly od svých provozoven odstaveny po vládním nařízení - především obchody nebo prodejny nabízející nejrůznější služby.

„Dáváme odklad do 30.června, s platností od 12. března. Můžeme prodloužit o další tři měsíce, pokud by se situace nezlepšila,“ řekl ministr na tiskové konferenci.

Ochranná doba poběží po dobu dvou let, do konce března 2022. „V této době musí nájemce zaplatit odložené splátky,“ dodal Havlíček.

Pro nájemce bytů pak ministerstvo pro místní rozvoj připravilo omezení možnosti výpovědi či odklady některých splátek.

„Návrh předpokládá například omezení možnosti výpovědi nájmů, pokud lidé nebudou moci nájem uhradit, odložení splatnosti úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a i některých dalších poplatků, které souvisí s bydlením,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Pokud návrh podpoří Sněmovna a Senát, nemohl by pronajímatel dát nájemci výpověď pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného. Prodlení by ovšem muselo vzniknout v poslední době a převážně kvůli mimořádným opatřením, které řádné placení nájemného znemožnily nebo ztížily. Pohledávky by bylo podle ministryně nutné vyrovnat do května 2021.

Ministerstvo také pronajímatelům prodlužuje lhůtu pro doručení vyúčtování služeb a energií uživatelům bytů a nebytových prostor.

Počet osob s COVID-19 dle krajů

931 447 106 161 112 211 117 105 114 114 208 310 148 319

Zdroj dat: oficiální data za předchozí dny poskytujeme Ministerstvo zdravotnictví na základě hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří, aktuální data aktualizuje redakce iDNES.cz na základě oficiálních zdrojů.