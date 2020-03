Havlíček: Navrhnu odložit splácení nájemného pro zavřené podniky

Opatření by se mělo týkat všech provozoven, které musely zavřít kvůli vládnímu nařízením, tedy například restaurací nebo obchůdků s oděvy.

Suma za odloženého půl roku by se podle Havlíčka měla splácet následujících 24 měsíců. Podrobnosti ministr zatím neuvedl a není tedy zřejmé, zda by se to týkalo jen například pronajímatelů z řad obcí, nebo by stát nějakým způsobem vstoupil do smluv mezi dvěma soukromými subjekty.

K odkladů plateb nájemného v posledních dnech přistupují některé obce, v pondělí ráno tento krok oznámila třeba rada městské části Praha 3, která rozhodla o odkladu plateb nájmů za nebytové prostory o tři měsíce.