Třicátý duben je fajn, Babiš chce prodloužit nouzový stav do konce měsíce

„Třicátý duben je fajn, my s tím budeme souhlasit,“ řekl premiér ve vysílání České televize.

Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček původně navrhoval prodloužení o měsíc, až do 11. května. Zdůvodnil to nutností urychleného nákupu roušek a respirátorů z Číny. Nouzový stav umožňuje vládě nakupovat přímo bez výběrových řízení, která by nákupy podle Hamáčka mohla ohrozit.

Prodloužení nouzového stavu musí schválit poslanci. Premiér si však nemyslí, že je bude muset nijak dlouze přesvědčovat. Pro prodloužení nouzové stavu má podle jeho slov jasné argumenty.

„Chceme to hlavně proto, abychom ochránili zdraví našich občanů a abychom mohli rychle nakupovat ochranné pomůcky,“ uvedl.

Hamáček již dříve upozornil, že prodloužení nouzového času neznamená automaticky prodloužení všech restriktivních opatření.



S prodloužením nouzového stavu až do téměř poloviny května také nesouhlasila KSČM, která vládní koalici podporuje. Její předseda Vojtěch Filip již ve středu dal najevo, že pro takový návrh jeho strana hlasovat nebude a podpoří jeho prodloužení pouze do konce dubna.

Premiér ve čtvrtek mluvil o možném uvolňování restriktivních opatření. Jako poslední na řadě podle něj budou hromadné akce jako jsou koncerty nebo například festivaly. Očekává však, že již příští týden přijde návrh od ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka na uvolnění omezení provozu pro některé obchody nebo živnosti.

„Postupně to budeme rozvolňovat, jsem optimista,“ řekl.

V České televizi také slíbil, že vláda ještě změní návrh pomoci pro OSVČ, který byl velmi kritizován opozicí. „To se bohužel nepovedlo,“ dodal. Babiš se domnívá, že je potřeba, aby živnostníci dostali peníze rychle bez zbytečné byrokracie.

