Držet zarouškovaný národ do podzimu? To si neumím představit, říká Hamáček

To, že jindy reptající Češi se v krizové době chovají zodpovědně, jsou solidární a podporují vládní opatření Jana Hamáčka nepřekvapilo. „Myslím si, že dobrou vlastností českého národa je to, že v době klidu nadáváme a stěžujeme si. Ale když jde do tuhého, v době povodní nebo právě teď, v časech epidemie, jsme schopni držet při sobě. Proto mě to nepřekvapuje a jsem za to rád.“

„Lidem bych chtěl moc poděkovat,“ vzkazuje ministr. „Hlavně za to, že dodržují nařízení, za jejich disciplínu. Je to jejich zásluha a díky tomu tu máme mnohem menší počet nemocných než na západě.“

Uvolníme zákaz letů do zahraničí

„Jsem strašně opatrný se sliby,“ varuje Hamáček. „Čísla sice vypadají dobře, mezidenní nárůsty klesají, rozhodně nejsme na nějaké skluzavce do Itálie, Španělska nebo aktuálně USA. Ale zatím nejásejme a neupínejme se na to, že všechno bude brzy uvolněno.“

„Osobně si dokážu představit, že jako první přijde na řadu uvolnění zákazu leteckého cestování do ciziny,“ říká ministr. „Minimálně v tom, že bychom otevřeli ruzyňské letiště a umožnili lidem cestovat ven. Ale za předpokladu, že po návratu půjdou do dvoutýdenní karantény. To by mohlo pomoci obchodníkům, kteří potřebují zařizovat kontrakty, ale také občanům, kteří by rádi vycestovali do zahraničí za svými blízkými.“

„Týkalo by se to ale pouze letecké přepravy. Tam je možné lidi evidovat a následně je umisťovat do karantény,“ upozorňuje šéf ČSSD.

„Teprve pak se dá hovořit o otevírání malých obchodů,“ pokračuje Jan Hamáček. „To je ale s velkým otazníkem, musíme být opatrní. Protože situace z Asie ukazuje, že koronavirus je velmi zákeřný a umí překvapit. Proto nechci nic slibovat. Nerad bych za týden musel lidem vysvětlovat, že jsem slíbil něco, co jsem nemohl splnit.“



Ještě chvíli vydržte

„Kontaktují mě například kadeřnice,“ navazuje šéf krizového štábu. „Některé z nich říkají, že by musely být docela dlouhou dobu v kontaktu s jedním zákazníkem, což pro ně znamená riziko. A představa, že mě bude někdo stříhat s ochranným štítem a s respirátorem, není moc realistická.“

„Ještě chvíli vydržte. Vím, že je to nepříjemné, ale mějte trpělivost. Je to zásah do života, do mezilidských vztahů. Ale funguje to, tak si to teď nenechme zkazit.“

Hamáček odmítl spekulace o tom, že by se v případě otevření restaurací měl zakazovat prodej alkoholu. „Už jsem někde řekl, že národ je už tak dost zkoušený. A ještě abychom mu k tomu zakázali alkohol? To ne.“

Hranice otevřeme, až když bude kolem nás bezpečno

„Rozhodně neděláme žádné naschvály,“ vysvětluje Hamáček. „Přece nemůžeme z rozmaru hibernovat naší republiku. Jakmile to půjde, opatření zrušíme, ale ještě nám dejte čas.“

„Co se úplného otevření hranic týče, teď nechci nikoho strašit, hovořilo se třeba o dvou letech,“ odkazuje ministr na vyjádření náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly. „To rozhodně nepřipadá v úvahu. Ale v hypotetické situaci, že to Česká republika zvládne, situace se tu zlepší a my začneme uvolňovat opatření, může virus ještě v některých okolních zemích řádit. Ale my stále ještě nebudeme moci otevřít hranice, protože bychom tím znehodnotili veškeré naše úsilí. Hranice otevřeme ve chvíli, kdy i okolní státy budou bezpečné.“

Roušky odložíme do podzimu

Uzavřené hranice zásadním způsobem ohrožují segment cestovního ruchu v České republice. Ohroženy jsou podle Jana Hamáčka hotely, hostely, ubytovny, ale i restaurace závislé na turistech. „Toto si uvědomujeme. Dostal jsem informace o tom, že ke konci března řada zaměstnavatelů propustila své pracovníky.“



„Tomu chceme zabránit. I proto jsme připravili program Antivirus, který prostřednictvím kurzarbeitu podporuje stávající pracovní místa. Chceme zabránit masovému propouštění, a proto bude tento program fungovat po celou dobu mimořádných opatření.“

„Roušky odložíme ještě letos,“ dodává předseda sociálních demokratů. „Věřím, že bude fungovat chytrá karanténa, že se naše opatření projeví poměrně rychle. Držet zarouškovaný národ do podzimu, to si představit nedokážu. To by se epidemie musela vymknout z kontroly.“



Červených svetrů mám dost

V rozhovoru Jan Hamáček také okomentoval, kolik červených svetrů, které se staly symbolem jeho boje proti koronaviru, má momentálně k dispozici. „Mám jich několik. Ale už mi dorazily balíky s dalšími. Takže si myslím, že červených triček, mikin a svetrů budu mít na několik dalších let dopředu dost.“

V rozhovoru po Skypu se Jan Hamáček vyjádřil také k fungování ekonomického týmu Ústředního krizového štábu pod vedením Jana Švejnara, k tomu, zda vláda stále ještě počítá se zvyšováním platů učitelů a s valorizací důchodů, zda kabinet kvůli koronaviru chystá zavedení bankovní daně a jestli koaliční vláda ANO a ČSSD přispěje lidem na tuzemskou dovolenou.

Počet osob s COVID-19 dle krajů

991 464 111 173 123 229 133 111 121 123 231 332 155 334

Zdroj dat: oficiální data za předchozí dny poskytujeme Ministerstvo zdravotnictví na základě hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří, aktuální data aktualizuje redakce iDNES.cz na základě oficiálních zdrojů.