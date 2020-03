Čína umí přinutit lidi poslouchat, propaganda se nijak neřeší, říká Čech

„Klíčová je tu disciplina. Pro lidi je lepší být během karantény doma s rodinou než ve vězení,“ říká Čech, který v Číně dozoruje stavbu rychlostní železnice.



„Doufám, že se budu moci vrátit do své práce,“ říká Kostohryz. „Zahájení mého nástupu se pořád posouvalo. Týden po týdnu. Poslední instrukce byla taková, že se mám vrátit do provincie Chu-pej 5. dubna. Dneska jsem si koupil letenku do Chu-peje. Bude to trochu komplikovanější cesta, ale už jsme se s manželkou dohodli na odjezdu. Už minulý týden se provincie otevřela, takže návraty jsou možné.“

Tvrdý kapitalismus, žádná státní pomoc

„Předpokládám, že žádné peníze za dobu strávenou v karanténě od svého zaměstnavatele nedostanu,“ smiřuje se Čech. „Osobně jsem byl rád, že mi vůbec přišla výplata za leden. Tady panuje tvrdý kapitalismus. Sociální služby fungují jinak a co se náhrady ušlého zisku týče, tam se žádná podpora státu nechystá. Hovořil jsem na toto téma se svým švagrem, který má svůj obchod, a on kompenzace ze strany státu neočekává.“



„Švagrová třeba v minulém týdnu stávkovala společně s dalšími prodejci v obchodním centru,“ pokračuje Ondřej Kostohryz. „Požadovali snížení nájmů, protože nemohli prodávat a neměli žádné zisky. Tenhle druh stávek je tu mimochodem docela běžný. Ale ta stávka se nesetkala s úspěchem, takže žádná úleva od majitele centra nepřišla.“

Propaganda? Spíš uklidňování lidí

„Neřekl bych, že Čína v souvislosti s koronavirovou epidemií zneužívá propagandu,“ myslí si Čech. „Podle mě se každá vláda v téhle komplikované době pokouší hlavně uklidňovat občany. Je jedno, zda je to totalita nebo demokracie. Takže proto můžeme sledovat ve zdejších médiích nadšené zdravotní sestry z odlehlých provincií, jak jdou pomáhat do Wu-chanu. Ale lidé to vnímají pozitivně. Bylo to dojemné, a to má Čína dobře zvládnuté.“

„Minulý týden dovolily úřady lidem, aby si pomalu otevřeli krámky a obchody,“ vzpomíná Kostohryz. „Lidé už mohou opustit své byty a domy, mohou na ulici a mohou si konečně sami nakoupit. Do té doby to bylo vyloučené. Lidé museli několik týdnů zůstat doma, nesměli vycházet a potraviny jim zajišťovala donášková služba.“

Otřesná čínská hygiena

„Hygienické podmínky v Číně, to je kapitola sama pro sebe. To se nedá s Evropou srovnávat,“ usmívá se Čech v narážce na to, že právě nedbalá hygiena pomáhá viru v šíření. „Tohle si tu prostě musíte zažít. Čína je silná ekonomika, velmoc. Mají své byty často lépe vybavené než my v Česku.“

„Ale kdybych byl citlivý na hygienu jako Evropané, tak bych tu nemohl žít. Třeba prodavačka vám vybere rybu, mrskne s ní o zem, potom ji vykuchá a vy sami vidíte, jak se maso míchá s další hmotou na zemi i na pultu. To se zvládá jen těžko. Ale tohle není problém jen v Číně, to je záležitostí celé Asie.“

Disciplina pod hrozbou trestu

„Výhodou asijských národů, hlavně Číny, je disciplina,“ navazuje Ondřej Kostohryz. „Když se jim něco nařídí, oni poslechnou. Necestujte, řeknou jim, a oni necestují. Stačí ukázat jeden exemplární případ, jak policie naloží s neposlušnými lidmi, kteří odmítají karanténu, a oni si rozmyslí, jestli není lepší zůstat doma, než být někde v cele, ve vězení. Je to jiný svět,“ dodává Čech s odkazem na totalitní režim komunistického státu.

Restriktivní opatření byla podle Kostohryze v Číně různá. „Přímo v postižené provincii, v Chu-peji, byl tvrdý zákaz vycházení. Naopak tady v okolí Lingyuanu, kde jsme se zasekli po propuknutí epidemie, jsem i v době mé karantény mohl každý den na ulici. Tlak na to, aby lidé nosili roušky a nevycházeli ven, jsem tady nepociťoval. Nemusely se ani nosit roušky. Jen při vstupu do obchodu to bylo nutné.“

„Samozřejmě ta situace byla nepříjemná. Ale na druhou stranu řada mých známých v postižené provincii si pochvalovala, že mohou zůstat doma s rodinou, v bezpečí. Samozřejmě jejich ekonomické ztráty budou obrovské.“

„Otevřené byly po celé Číně na určitý čas pouze obchody s potravinami a lékárny. Soukromníci se samozřejmě pokusili otevírat i své malé obchůdky s dalším zbožím, ale to jim úřady rychle zatrhly. Neplatily ani speciálně určené časy pro seniory. To odsud z Číny neznám.“